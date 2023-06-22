Войти
ИноСМИ

Запад не смутила дорогая цена, которую будет стоить попытка ослабить Россию

280
0
0
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Все больше членов международного сообщества стремятся к миру между Россией и Украиной. Но не Запад, пишет редакция China Daily. Он лишь затевает новые встречи и приглашает на них руководителей ВПК, чтобы и дальше разжигать конфликт с Москвой. Высокая цена в чужие жизни его не смущает.

В мае Китай открыто объявил, что попытается выступить посредником между Россией и Украиной, и направил в турне своего спецпредставителя, чтобы узнать мнения стран всей планеты о том, как вернуть участников конфликта за стол переговоров. С тех пор все больше членов международного сообщества активно продвигают мирный диалог.

В апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал призыв Пекина к миру и предложил сформировать посредническую группу для урегулирования украинского кризиса. 3 июня на ежегодной сессии "Диалога Шангри-Ла" министр обороны Индонезии Прабово Субианто выдвинул собственный мирный план своей страны.

Последняя инициатива исходит из Африки. В субботу делегация из лидеров семи государств Черного континента и представителей трех других стран встретилась с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге — на следующий день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Хотя ни Россия, ни Украина не готовы полностью принять предложенный им мирный план, направленный на согласование ряда мер ради "укрепления взаимного доверия", посреднические усилия африканских стран тем не менее заслуживают внимания: впервые они "выдвинули совместную резолюцию по поводу конфликта за пределами своего континента", как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы перед визитами. Тот факт, что африканская делегация отправилась в поездку и провела обстоятельные переговоры с лидерами двух государств, является еще одним свидетельством того, что все больше членов международного сообщества признают, что ради интересов каждого нужно стремиться к миру.

Однако у Организации Североатлантического договора, похоже, другое мнение. НАТО, возглавляемая участниками холодной войны в Вашингтоне и Йенсом Столтенбергом, "ястребом", настроенным решительно против Москвы, продолжает раздувать пламя конфликта, отправляя Киеву оружие и другую военную помощь. Все потому, что цель НАТО — навсегда ослабить Россию.

В четверг, за день до прибытия африканской делегации на Украину, альянс провел встречу министров обороны с участием руководителей высшего звена 25 крупных западных оборонных компаний. Постепенно становится ясно, что все более четкая линия разделяет те страны планеты, которые ценят мир, и те, которые пытаются получить геополитические преимущества ценой чужих жизней.

Китай и другие ответственные члены глобального сообщества уже продемонстрировали, что они находятся на одной стороне от этой границы. Теперь пришло время некоторым западным политикам доказать, что они не принадлежат к другой.

Автор: редакция

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индонезия
Китай
Россия
США
Украина
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
21.06.2023
Конфликт на Украине: формул мира все больше, но до мира пока далеко? - Мнения ТАСС
24.05.2023
Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться
17.04.2023
"Извини, Украина!" Бразилия отказала Киеву, и американцы ее поддержали
06.03.2023
Джеффри Сакс: украинский конфликт был спровоцирован политикой США
10.02.2023
ЮАР не поддержала "крестовый поход" Запада против России
22.11.2022
Международное сообщество — это миф. Разногласия по Украине это доказывают
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 03:34
  • 1
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 22.06 01:38
  • 51451
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 22:51
  • 23
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 21.06 17:07
  • 3
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
  • 21.06 15:22
  • 0
Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ