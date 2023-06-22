Все больше членов международного сообщества стремятся к миру между Россией и Украиной. Но не Запад, пишет редакция China Daily. Он лишь затевает новые встречи и приглашает на них руководителей ВПК, чтобы и дальше разжигать конфликт с Москвой. Высокая цена в чужие жизни его не смущает.

В мае Китай открыто объявил, что попытается выступить посредником между Россией и Украиной, и направил в турне своего спецпредставителя, чтобы узнать мнения стран всей планеты о том, как вернуть участников конфликта за стол переговоров. С тех пор все больше членов международного сообщества активно продвигают мирный диалог.

В апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал призыв Пекина к миру и предложил сформировать посредническую группу для урегулирования украинского кризиса. 3 июня на ежегодной сессии "Диалога Шангри-Ла" министр обороны Индонезии Прабово Субианто выдвинул собственный мирный план своей страны.

Последняя инициатива исходит из Африки. В субботу делегация из лидеров семи государств Черного континента и представителей трех других стран встретилась с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге — на следующий день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Хотя ни Россия, ни Украина не готовы полностью принять предложенный им мирный план, направленный на согласование ряда мер ради "укрепления взаимного доверия", посреднические усилия африканских стран тем не менее заслуживают внимания: впервые они "выдвинули совместную резолюцию по поводу конфликта за пределами своего континента", как заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы перед визитами. Тот факт, что африканская делегация отправилась в поездку и провела обстоятельные переговоры с лидерами двух государств, является еще одним свидетельством того, что все больше членов международного сообщества признают, что ради интересов каждого нужно стремиться к миру.

Однако у Организации Североатлантического договора, похоже, другое мнение. НАТО, возглавляемая участниками холодной войны в Вашингтоне и Йенсом Столтенбергом, "ястребом", настроенным решительно против Москвы, продолжает раздувать пламя конфликта, отправляя Киеву оружие и другую военную помощь. Все потому, что цель НАТО — навсегда ослабить Россию.

В четверг, за день до прибытия африканской делегации на Украину, альянс провел встречу министров обороны с участием руководителей высшего звена 25 крупных западных оборонных компаний. Постепенно становится ясно, что все более четкая линия разделяет те страны планеты, которые ценят мир, и те, которые пытаются получить геополитические преимущества ценой чужих жизней.

Китай и другие ответственные члены глобального сообщества уже продемонстрировали, что они находятся на одной стороне от этой границы. Теперь пришло время некоторым западным политикам доказать, что они не принадлежат к другой.

Автор: редакция