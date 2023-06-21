Войти
Военное обозрение

Минобороны Украины объявило о планах закупки одной тысячи боевых машин пехоты CV90 Mk IV шведского производства

322
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина намерена закупить шведские боевые машины пехоты CV90 для оснащения ВСУ. Как пишет украинская пресса, планы по закупкам довольно амбициозные, Киев нацелился на приобретение не менее тысячи БМП в сотрудничестве с Чехией и Словакией. Такие планы озвучили в Минобороны Украины.

Украина, Чехия и Словакия подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области закупок и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты CV90 MK IV шведского производства. Произошло это в Брюсселе, в рамках очередной встречи контактной группы по Украине "Рамштайн". Подписи под соглашением поставили министры обороны трех стран: от Украины Алексей Резников, от Словакии Яна Чернохова и от Чехии Мартин Шкленар.

Суть подписанного документа заключается в том, что страны договорились информировать друг друга о планах приобретения шведских БМП, их эксплуатации, подготовки к производству и т.д. В общем, Украина намерена при помощи Чехии и Словакии закупить и поставить на вооружение до одной тысячи шведских боевых машин пехоты CV90 MK IV.

В Киеве заявляют, что БМП CV90 является "одной из лучших" боевых машин пехоты, стоящих на вооружении армий стран НАТО. Украина, как будущий член альянса, также намерена вооружиться "лучшей бронетехникой".

На сегодняшний день на вооружении ВСУ имеется 50 БМП CV9040С, полученных Киевом в рамках военной помощи из наличия армии Швеции. Техника доставлена на Украину в мае этого года. В начале июня стало известно, что шведы завершили подготовку украинских экипажей эксплуатации данной боевой машины, обучение длилось примерно 2 месяца - с марта по май.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Чехия
Швеция
Проекты
CV-90
NATO
Похожие новости
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
14.12.2022
Словакия подписала соглашение о приобретении боевых машин пехоты CV90 Mk IV
15.08.2022
Запад хочет поссорить Эрдогана и Путина. Есть один способ это сделать
30.06.2021
Игры в танчики
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 08:32
  • 51421
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска