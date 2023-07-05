Премьеры Словакии и Чехии обсудили оборону, энергетику, миграцию, предстоящий саммит НАТО

Людовит Одор и Петр Фиала также подняли вопрос о помощи Украине

ПРАГА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Людовит Одор и глава правительства Чехии Петр Фиала на состоявшихся во вторник в Праге переговорах обсудили перспективы взаимодействия двух стран в энергетике и борьбе с нелегальной миграцией. Также речь шла о помощи Украине и о вопросах, связанных с предстоящим в Вильнюсе саммитом НАТО.

"Мы говорили о сотрудничестве в сфере обороны. Обе наши страны решили совместно приобрести шведские БМП CV90. Первые [совместные] переговоры со шведскими партнерами пройдут на следующей неделе. Речь [на переговорах] шла и о сотрудничестве в оборонной промышленности", - сказал Фиала на пресс-конференции.

Чешские фирмы, по его словам, заинтересованы в том, чтобы быть задействованными в проектах модернизации словацкой армии. Обе республики, как сказал Фиала, тесно взаимодействуют по проблемам нелегальной миграции. Он выразил сожаление, что на прошедшем саммите Евросоюза Венгрия и Польша заблокировали принятие текста документа о миграционной политике сообщества.

Премьеры говорили также о сотрудничестве своих республик в энергетике. Одор в этой связи отметил, что обе страны стремятся быстро провести диверсификацию источника получения топлива для реакторов действующих у них АЭС.

Поддержка Украины на саммите НАТО

"У Чехии и Словакии полностью совпало мнение, что необходимо развивать усилия с тем, чтобы Украина получила [на саммите НАТО] максимальную политическую поддержку [на пути в блок], включая выражение [ясной] перспективы будущего членства в Североатлантическом альянсе", - сказал Фиала.

Премьеры говорили о помощи Киеву. Обе республики намерены активно участвовать в восстановлении Украины. Наибольшее число украинских беженцев в странах ЕС в пересчете на населения приняла Чехия, напомнил Фиала.

Он отметил, что Прага и Братислава поддерживают развитие взаимодействия НАТО с партнерами вне Евро-Атлантического региона. Речь идет, в частности, об Индо-Тихоокеанском регионе, где демократическим странам необходимо дать ответ на вызовы со стороны Китая, утверждал премьер. Кроме того, Чехия и Словакия, по словам глав правительств двух стран, заинтересованы в скорейшем завершении процесса ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Премьеры высказались за расширение сотрудничества между странами Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии). Фиала проинформировал, что осенью текущего года президенты государств объединения проведут саммит в Праге. Вишеградская группа, обязанности председателя в которой с 1 июля перешли на один год от Словакии к Чехии, намерена, по словам премьеров, активизировать взаимодействие с расположенными на востоке ЕС странами, прежде всего с балтийскими.