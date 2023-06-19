В МИД КНР заявили, что ответственность за возможный военный конфликт между Китаем и США будет лежать на американской стороне

Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Военный конфликт между Китаем и США может стать результатом действий американский военных кораблей и самолетов вблизи китайской территории, а не политики КНР, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Если бы между Китаем и США возник неожиданный военный конфликт, он был бы вызван не провокационными действиями Китая по отправке военных судов и самолетов в район Лос-Анджелеса или куда-либо еще у берегов Калифорнии", - написала дипломат в твиттере.

Она пояснила: "Скорее всего, это было бы вызвано действиями американских военных кораблей или боевых самолетов вблизи территории Китая", добавив, что "в отношениях с такой страной, как Китай, взаимное уважение является основным правилом".

Хуа Чуньин отметила, что "если кто-то стремится навредить Китаю, сохранив при этом себя невредимым, то это всего лишь принятие желаемого за действительное". По ее словам, "Китай всегда открыт для переговоров", но он "никогда нее будет колебаться", если это касается защиты своих законных прав.

Комментарии дипломата вызваны статьей агентства Bloomberg, опубликованной в преддверье начинающегося в воскресенье визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Ее автор рекомендует Китаю "прислушаться к тому, что говорит Блинкен".

Газета Politico ранее писала, что "администрация описывает поездку Блинкена как часть долгосрочных усилий по снижению градуса враждебности, которая фактически заморозила дипломатический диалог на высоком уровне почти на пять месяцев".

По сообщению издания, во время своего визита американский госсекретарь планирует обсудить напряженность вокруг Тайваня, судьбу задержанных в Китае граждан США и позицию Пекина по украинскому конфликту.

Газета привела слова высокопоставленного представителя госдепа США, который заявил, что Блинкен будет использовать свои встречи в Пекине, "чтобы избавить Китай от некоторых неправильных представлений о том, что мы пытаемся делать".

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон "также четко заявляет о своих намерениях, когда дело доходит до отстаивания наших интересов и попыток продвигать наши ценности".

"Мы подходим к этому визиту с позиции силы и уверенности", - сказал чиновник.

В то же время представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил журналистам, что успешный диалог с Китаем требует, чтобы США "отказались от иллюзии иметь дело с Китаем с позиции силы".

Как сообщалось, президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам майского саммита G7 в Хиросиме заявил, что в американо-китайских отношениях "в ближайшее время начнется оттепель".