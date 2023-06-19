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ТАСС

Дрон "Привет-82" поразил опорный пункт ВСУ в ходе первого боевого применения в зоне СВО

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Военнослужащий ВС РФ управляет БПЛА
Военнослужащий ВС РФ управляет БПЛА.
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

В конструкторском бюро "Око" сообщили, что дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе первого боевого применения в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Око".

"Первое боевое применение "Привет-82" прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а "подхват" осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным", - отметили в КБ.

По словам собеседника ТАСС, технология разработана специалистами КБ "Око" и является уникальной особенностью дрона. "Технология позволяет оператору, который находится непосредственно на месте применения, подхватить борт, выпущенный из тыла и направленный в точку применения. При этом борт идет в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника. Далее около линии боестолкновения оператор при помощи пульта осуществляет подхват управления и идет на цель", - подчеркнули в "Око".

В КБ подчеркнули, что оператор, применявший "Привет-82", не являлся обученным пилотом FPV-дрона. "Специалист проходил подготовку только у нас. Причем, его опыт пилотирования дрона на тот момент составлял один день, а общий срок подготовки - пять дней. А команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала наш дрон. Все это говорит о простоте и удобстве применения "Привет-82", - заявили в конструкторском бюро.

Дальность полета дрона "Привет-82" составляет до 30 км, скорость полета - до 140 км/ч. Полезная нагрузка аппарата - до 5,5 кг. Дрон предназначен для использования в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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