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Военное обозрение

Американские конгрессмены требуют от министерства ВС США больше прозрачности по вопросу развития программы перспективного вертолёта FARA

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Источник изображения: topwar.ru

Американские конгрессмены могут урезать расходы на развитие программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) армии США в том случае если ведомство не проведёт тщательный анализ по поводу целесообразности дальнейшей разработки. Речь о разработки преемника разведывательного вертолёта Bell OH-58 Kiowa в рамках программы Future Vertical Lift. Такие данные следуют из пояснительной записки к законопроекту на 2024 финансовый год, который накануне был внесён Подкомитетом Палаты представителей по вооружённым силам по тактической авиации и сухопутным войскам. Обязанности по представлению данного отчёта возложены на министра вооружённых сил США Кристин Вормут.

Размытый анализ в 2019 был подготовлен и по программе Future Long-Range Assault Aircraft для разработки преемника вертолёта Sikorsky UH-60 Black Hawk, о чём в интервью порталу Defense News напомнил председатель вышеупомянутого подкомитета член Палаты представителей Роб Уиттман.

Кстати говоря, компанией, отобранной Армией США в декабре 2022 года по производству этих воздушных судов, стала Bell Helicopter – американский производитель вертолётов, входящий в конгломерат Textron.

Что же касается разработки перспективного вертолёта FARA, то в качестве компаний-подрядчиков ещё летом позапрошлого года ведомством были предложены Lockheed Martin и Bell. Оба оборонных концерна завершили работу над образцами этих боевых вертолётов, ожидая возобновления ранее отложенной программы усовершенствованных газотурбинных двигателей Improved Turbine Engine Program. После её запуска они смогут успешно положить начало осуществлению демонстративных полётов этих воздушных судов. Их первый полёт, как ожидается, может состояться в четвертом квартале следующего года.

Стоит отметить, что на данном этапе расходы Армии Соединённых Штатов на развитие программы Future Attack Reconnaissance Aircraft уже составили 2 млрд долларов. Однако по-прежнему остаётся неясным вопрос о её дальнейшей судьбе, учитывая тот факт, что ведомство может предложить проект другого более эффективного лёгкого многоцелевого вертолёта в качестве замены действующему Bell OH-58.

По словам помощника министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша ввиду задержек с реализацией вышеупомянутой программы, возвращение к ней станет возможным не ранее начала 2026 года.

По плану перспективный вертолёт должен обладать крейсерской скоростью около 330-340 км/ч в час на высоте около 1200 м. Он должен нести различное вооружение, включая, по некоторым данным, противотанковые управляемые ракеты.

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Страны
США
Продукция
Bell OH-58
UH-60
Компании
Bell Helicopter
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Textron
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