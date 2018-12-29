В США показали прототип нового скоростного вертолета SB 1 Defiant

В Соединенных Штатах прошла выкатка первого опытного летного образца демонстратора многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant, создаваемого совместно компаниями Sikorsky (входящая в состав корпорации Lockheed Martin) и Boeing, передает блог bmpd.

Источник изображения: Sikorsky / Boeing

Компании распространили в сети фотографии выкаченного образца демонстратора скоростного вертолета SB 1 Defiant, который создается на конкурсной основе в рамках программы армии США по созданию семейства перспективных вертолетов армейской авиации. Первый полет SB>1 первоначально намечался на конец 2017 года, но неоднократно переносился, и в результате сейчас запланирован на 2019 год.

Источник изображения: Sikorsky / Boeing

Согласно требований американской армии, создаваемый вертолет должен перевозить 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). Всего программа предусматривает создание пяти типов вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47). По планам, первые серийные машины должны будут поступить в войска в 2030-2035 годах.

На сегодняшний день в финал программы прошли проекты конвертоплана V-280 консорциума Bell Helicopter и Lockheed Martin и скоростного вертолета SB 1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing. Если SB 1 Defiant взлетит только в следующем году, то V-280 летает с 2017 года.