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29.12.2018
Военное обозрение

В США показали прототип нового скоростного вертолета SB 1 Defiant

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В Соединенных Штатах прошла выкатка первого опытного летного образца демонстратора многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant, создаваемого совместно компаниями Sikorsky (входящая в состав корпорации Lockheed Martin) и Boeing, передает блог bmpd.

Источник изображения: Sikorsky / Boeing

Компании распространили в сети фотографии выкаченного образца демонстратора скоростного вертолета SB 1 Defiant, который создается на конкурсной основе в рамках программы армии США по созданию семейства перспективных вертолетов армейской авиации. Первый полет SB>1 первоначально намечался на конец 2017 года, но неоднократно переносился, и в результате сейчас запланирован на 2019 год.

Источник изображения: Sikorsky / Boeing

Согласно требований американской армии, создаваемый вертолет должен перевозить 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). Всего программа предусматривает создание пяти типов вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47). По планам, первые серийные машины должны будут поступить в войска в 2030-2035 годах.

На сегодняшний день в финал программы прошли проекты конвертоплана V-280 консорциума Bell Helicopter и Lockheed Martin и скоростного вертолета SB 1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing. Если SB 1 Defiant взлетит только в следующем году, то V-280 летает с 2017 года.

28.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Bell OH-58
CH-47 "Чинук"
UH-60
V-280
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Textron
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