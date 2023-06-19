ВВС США намерены обновить свой авиационный парк за счёт дополнительных закупок истребителей F-15EX Eagle II

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Авиационный парк американских ВВС в ближайшие годы может пополниться за счёт приобретения дополнительного количества истребителей F-15EX Eagle II, сообщает Defense News. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Комитетом Палаты представителей США по вооружённым силам в соответствии с Законом о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год.

Так, в случае его принятия законодателями, запрос ведомства на приобретение к 2025 году 24 таких воздушных судов будет удовлетворён.

Помимо этого, обсуждается и вопрос получения ещё 48 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35A.

Председатель вышеупомянутого комитета, республиканец Майк Роджерс уже предложил накануне внести корректировки в документ касательно выделения в досрочном порядке дополнительных средств на закупку ещё 6 таких бортов в 2025-м.

Что же касается следующего финансового года, то на эти цели из бюджета страны будет направлено 320 млн $.

Стоит отметить, что получение дополнительных единиц F-15EX Eagle II опережающими темпами вызвано необходимостью заменить эти устаревающие (немодернизированные) ударные истребители на более усовершенствованные до истечения срока окончания производства. Об этом Роджерс рассказал в интервью американскому изданию.

Как уточнил член Палаты представителей США, в планах у ведомства на ближайшие 5 лет вывести из эксплуатации 801 такой боевой самолёт, закупив у компании-подрядчика – Boeing в общей сложности 345 новых F-15EX и F-35.

На эту тему уже высказались представители американского военного истеблишмента, предупредив о том, что если всё пойдёт не по плану, у ведомства не будет достаточного количества истребителей для замены F-15C, доживающих свой век.

Кстати говоря, на протяжении многих лет в американские ВВС в рамках своих бюджетных заявок не запрашивали дополнительных средств на их покупку. К примеру, в текущем году конгресс одобрил запрос на поставку ведомству 67 новых истребителей. Из них 24 единицы пришлось на F-15EX , в то время как ещё 43 – на F-35.

Однако и с F-15EX дела обстоят тоже не лучшим образом: из-за проблем, выявленных при их производстве, поставки пришлось отложить, по меньшей мере, на полгода. Такие данные следуют из отчёта, подготовленного Счётной палатой США. Причиной тому послужили небольшие повреждения на лобовом стекле кабины экипажа. Помимо этого, были обнаружены и проблемы с фюзеляжем.

Новая версия истребителя F-15 оснащена более передовой авионикой, а также улучшенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).