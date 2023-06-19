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Известия.ru

СМИ сообщили о планах ФРГ отправить еще 64 ракеты для системы Patriot Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Karolis Kavolelis

Handelsblatt: Германия намерена отправить Украине еще 64 заряда для системы Patriot

Германия намерена отправить Украине еще 64 заряда для системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом 16 июня сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

На полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Писториус указал, что ракеты должны быть доставлены «незамедлительно». Он подчеркнул, что данная поставка важна для обеспечения устойчивой поддержки Киева.

Как отмечает издание, заряды будут отправлены киевским властям в самое ближайшее время.

Накануне стало известно, что Великобритания, Дания, Нидерланды и США передадут Украине сотни ракет, а также системы ПВО.

За день до этого, 14 июня, сообщалось, что Международный фонд для Украины (IFU), в который входят Великобритания, Литва, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия, закупит для Киева средства ПВО на €107,5 млн. Известно, что закупка средств противовоздушной обороны является первым из пяти ожидаемых пакетов поддержки Украины в рамках второго раунда закупок фонда.


Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что любые поставки вооружения Киеву, откуда бы они ни исходили, Москва рассматривает как враждебный антироссийский акт.

Кроме того, 28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что планы Запада по поставкам вооружений и военной техники Украине являются неприемлемой эскалацией. По его словам, на Западе также есть и разумные люди, которые осознают последствия такой военной помощи. Однако так или иначе существует диктаторство со стороны Вашингтона и Лондона.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса.

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