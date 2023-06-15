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Военное обозрение

InfoBRICS: ВСУ уже потеряли большую часть брошенных в бой БМП М2 Bradley на Запорожском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские войска лишились большей части переданных США и брошенных в бой боевых машин пехоты M2 Bradley во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом в издании InfoBRICS пишет египетский аналитик Ахмед Адель.

В том, что большая часть БМП Bradley, задействованных в контрнаступлении, была уничтожена на Запорожском направлении, признались сами украинские военные. Как сообщает AFP, основную часть БМП американского производства российская армия уничтожила под городом Орехов в Запорожской области.

Из девяти машин, прикрепленных к мотострелковому подразделению, не единственному, участвовавшему в бою, шесть были разбиты, три повреждены, но подлежат ремонту, а одна не пострадала

- цитирует AFP сообщение одного из украинских военных

Украинское командование совершенно не считается с потерями военной техники и личного состава, бросая свои подразделения на хорошо защищенные российские позиции. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что контрнаступление ВСУ было остановлено на всех участках Запорожского направления.

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим, отмечает египетский аналитик, не в силах продемонстрировать какие-либо успехи и преимущества. Социальные сети уже переполнены фотографиями уничтоженных танков Leopard немецкого производства и боевых машин пехоты Bradley американского производства. Украинские формирования оказались в очень тяжелой ситуации, пишет Адель, отмечая их неспособность эффективно использовать переданную Западом военную технику.

Ряд экспертов предупреждают о тяжелом военном поражении Украины и очередном геополитическом провале НАТО

- пишет Ахмед Адель, анализируя последние события на фронте.

Обозреватель приводит мнение бывшего агента Центрального разведывательного управления США Филипа Джиральди, который утверждает, что западные медиа пытаются создать впечатление успешности украинского контрнаступления, хотя это совсем не так. Адель подчеркивает, что у Киева нет и никогда не было военного потенциала для достижения озвученных целей по прорыву российской обороны и перерезанию сухопутного коридора в Крым.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению египетского эксперта, причины поражения ВСУ объясняются двумя главными факторами. Во-первых, украинские лидеры под влиянием западных советников были невысокого мнения о боевых возможностях ВС РФ, но это совсем не так.

Во-вторых, Киев возлагал неадекватные надежды на западную военную технику и подготовку личного состава ВСУ в учебных центрах НАТО. Украинское командование ожидало, что оборона ВС РФ быстро «просядет» на Запорожском направлении. Но этого не случилось. Российские военные, отмечает Ахмед Адель, профессионально выполнили поставленные перед ними задачи.

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