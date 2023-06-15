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Военное обозрение

Дания планирует возродить подводные силы в составе ВМС для «сдерживания России» в Балтийском море

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Источник изображения: topwar.ru

Дания намерена закупить партию подводных лодок и возродить подводные силы в составе ВМС страны. В Копенгагене намерены заняться "сдерживанием России" в Балтийском море. Об этом сообщает Breaking Defense.

Дания намерена присоединиться к странам балтийского региона, которые уже "сдерживают" Россию в Балтийском море. Вроде все у датчан для этого есть, но вот подводных лодок не хватает для слежения за российскими боевыми кораблями и субмаринами, проходящими через датские воды в случае захода или выхода с Балтики.

В датском парламенте уже обсуждается вопрос закупки партии неатомных подводных лодок, но какой-либо конкретики пока нет. Предварительно, речь идет о четырех субмаринах, но это не окончательное решение. Также пока не известно, у кого датчане будут закупать подлодки, если такое решение все же будет принято. Эксперты склоняются к мысли, что у Германии, которая имеет большой опыт строительства ДЭПЛ, в том числе и для других государств.

Дания стратегически [выгодно расположена], а это означает, что все корабли ВМФ России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам необходимо усилить нашу глубоко эшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом

- заявил глава внешнеполитического комитета парламента страны Майкл Ааструп Йенсен.

Ранее Дания имела подводный флот, на 2004 год составе датских ВМС числилось шесть субмарин типа "Нэккен", "Навэлен" и "Коббен" шведского и немецкого производства. Пять из них были выведены из состава флота, а KDM Kronborg была возвращена шведам.

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