Defence 24 (Польша): воздействие ВМФ Польши на российский Балтийский флот

Польша пытается оценить потенциал Балтийского флота России и понять, как она должна модернизировать свой военно-морской флот. Автор рассуждает о фрегатах, корветах и подлодках с крылатыми ракетами и о том, как бы они смогли насолить России. В итоге выясняется, что у поляков нет никакой стройной стратегии оздоровления флота, выстроенной в соответствии с анализом российского потенциала.

Дать объективную оценку программе технической модернизации ВМФ Польши мы сможем, лишь задумавшись, какую реакцию у российского Балтийского флота вызовет внедрение в Польше новых систем, ведь появление угрозы влечет за собой противодействие. В связи с этим следует проанализировать, что предпримут россияне, если ВМФ Польши примет на вооружение новые фрегаты, корветы и подводные лодки - с торпедами или крылатыми ракетами.

Состав Балтийского флота отнюдь не случаен: он являет собой результат ведущегося в текущем режиме анализа задач и угроз. Постоянные элементы - это географическое положение Калининградской и Ленинградской областей, а переменные - это оснащение военно-морских сил всех стран, выходящих к Балтийскому морю, которое Россия оценивает с точки зрения его тактико-оперативных возможностей в случае возникновения предконфликтной или конфликтной ситуации.

Балтийский флот в контексте географического и политического положения Балтийского моря

В первую очередь состав Балтийского флота обусловлен, несомненно, географическим положением всего Балтийского моря, попасть в которое можно только через Датские проливы. Их тщательно контролируют три члена НАТО: Норвегия, Дания и Германия. Россияне прекрасно осознают, что в случае возникновения конфликта доступ торговых судов в их порты в Балтийске, Калининграде и Санкт-Петербурге будет полностью заблокирован. Они также знают, что такая блокировка не обязательно требует применения силовых решений (например, операции с участием кораблей), ведь ее можно произвести при помощи политических приемов, подобных тем, что Россия использовала в отношении украинцев под мостом в Керченском проливе. Задача защиты морских транспортных маршрутов, следовательно, перед Балтийским флотом не ставится: если разразится конфликт, таких маршрутов у россиян просто не будет.

Впрочем, в отличие от Польши, Россия не зависит от морской торговли на Балтике, поскольку она располагает своими энергоресурсами, а все остальные требующиеся ей товары, на которые не распространяются санкции, она может привезти по суше или через другие порты. Снабжение Санкт-Петербурга, например, можно осуществлять водным путем, используя реки и каналы: небольшие суда могут добраться туда из Белого, Черного и даже Каспийского моря. Россияне наглядно это показали, представив в 2017 году на параде в Петербурге противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" проекта 21980 "Грачонок", который специально прибыл в северную столицу из Каспийского моря.

Таким образом россияне не испытывают острой потребности в надводных кораблях класса фрегата и выше, которые могут относительно самостоятельно участвовать в операциях по защите конвоев. Именно поэтому в ближайших планах модернизации Балтийского флота их нет. Сейчас российский флот на Балтике располагает только принятым на вооружение в 1992 году эсминцем "Настойчивый" проекта 956 (водоизмещение 8 тысяч тонн), на котором установлены устаревшее ракетные установки (с 2016 года этот корабль постоянно ремонтируется), а также двумя сторожевыми кораблями проекта 1154 (водоизмещение 4350 тонн), чье строительство началось 28-29 лет назад. От этого проекта (в частности, из-за недостаточно мощных вооружений) в итоге отказались, ограничившись созданием двух кораблей.

Россияне предпочитают использовать на Балтике корабли меньшего размера, поэтому Балтийский флот первым получил четыре корвета проекта 20380 "Стерегущий" (водоизмещение 2220 тонн), а в перспективе планирует принять на вооружение еще два. Во всех этих корветах используется стелс-технология и довольно современная система противовоздушной обороны. Это дает им возможность, оставаясь незамеченными, нанести удар по кораблям противника и вернуться на базу, однако, для постоянного патрулирования моря они не подходят. Кроме того Балтийский флот располагает небольшими ракетными кораблями, но их вооружение позволяет им эффективно действовать только при поддержке более крупных кораблей или под защитой береговых ракетных комплексов.

Россия также не использует в Балтийском море новых подводных лодок, а все шесть построенных недавно субмарин проекта 636 "Варшавянка" были переданы Черноморскому флоту. Возможно, россияне решили, что эффективнее будет блокировать транспортные пути при помощи ракет, запущенных с небольших кораблей, а также из береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", развернутых в Калининградской области.

Потенциал ВМФ стран Балтийского региона и Балтийский флот

Судя по тому, как выглядит сейчас организация Балтийского флота, россияне уже давно отказались от идеи проведения масштабных десантных операций в этом регионе. Десантные корабли устаревают, их становится все меньше, а никаких планов, предполагающих радикальные изменения в этой сфере, не появляется. Россия ориентируется, скорее, на проведение стремительных диверсионно-разведывательных операций, чем на захват плацдарма, например, в Ютландии, и укрепление своих позиций там.

Именно по этой причине Балтика перестала интересовать Данию и Германию, которым не угрожает непосредственная опасность: они начали ориентироваться, скорее, на проведение операций в открытых морях. Важным в оперативном плане это море осталось только для стран, лежащих на востоке Балтийского региона, и Польши.

Курсанты ВМФ РФ на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп" Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Это означает, что какие-либо изменения в немецких, датских и норвежских военно-морских силах не оказывают значительного влияния на стратегические решения по поводу развития российского Балтийского флота, поскольку они не касаются его непосредственно. Значения в данном контексте из-за своего размера не имеют также Литва, Латвия и Эстония. Таким образом, если не учитывать не входящие в состав НАТО Швецию и Финляндию, можно сказать, что единственная страна, которая может спровоцировать реакцию Балтийского флота в сфере организации и планирования - это Польша.

Потенциал ВМФ Польши и Балтийский флот

Наиболее заметную реакцию Балтийского флота вызвало, несомненно, появление в польских военно-морских силах ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, на вооружении которого есть ракеты NSM дальностью 220 километров, которые позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из нее по Балтийскому морю. Именно они окончательно похоронили надежды россиян на то, что им удастся удержать морские транспортные пути.

Польские ракеты также осложнят российским кораблям (в особенности крупным, которые легче обнаружить) выполнение их задач. Дополнительного эффекта можно добиться, направив отдельные элементы польских береговых комплексов в страны Балтии, что наверняка учитывают россияне. В связи с этим российские штабисты, по всей видимости, не планируют продолжительных операций в Балтийском море с использованием военных кораблей, тем более что для блокирования балтийских транспортных путей существуют другие средства.

В свою очередь, намерение принять на вооружение корабли береговой охраны "Мечник", а ранее корветов "Гаврон", на планах Балтийского флота никак не отразилось. Россияне решили не использовать морские транспортные пути в Балтийском море, а поэтому им незачем готовиться к уничтожению кораблей, которые никаким образом не смогут им навредить.

Польские фрегаты и Балтийский флот

Иначе выглядит ситуация с возможным появлением у польского флота фрегатов, которая в конечном счете, как это странно ни прозвучит, скорее, окажется на руку россиянам. Разумеется, в отличие от корветов фрегаты действительно могут каким-то образом помешать россиянам претворять в жизнь свои планы (если польские корабли смогут обеспечить зональную противовоздушную оборону) или даже представлять угрозу (если американцы согласятся поставить Польше крылатые ракеты "Томагавк" и оснастить ими фрегаты).

Заход в Балтийск корабля ВМС Польши объединенной группировки НАТО – базового тральщика "Гопло" Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В первом случае "помехи" будут чисто теоретическими, поскольку удары с воздуха по объектам, которые находятся на польской территории со стороны моря, по всей видимости, будут наноситься только крылатыми ракетами. Их дальность составляет 2 тысячи километров, то есть их можно запускать с берега, а не с кораблей, следовательно, польским фрегатам будет некого атаковать. Кроме того, российские крылатые ракеты, двигаясь на малой высоте, могут не попасть в зону обнаружения РЛС недостаточно мобильных фрегатов (для объектов, перемещающихся на высоте в 10 метров ее протяженность не превышает 30 километров). Расставленные в линию фрегаты смогут контролировать участок шириной максимум 180 километров, а длина польской морской границы - 440 километров.

Если польские фрегаты все же станут каким-то образом помехой для крылатых ракет, россияне, разумеется, в первую очередь постараются ее устранить, и возможности для этого у них, к сожалению, есть. Кроме того, они могут сделать это быстро и дешево. В Калининградской области уже размещены батареи береговых ракетных комплексов "Бал" (с дозвуковыми ракетами Х-35, дальность которых составляет от 120 до 260 километров) и "Бастион (со сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс", дальность которых превышает 500 километров). По всей вероятности, там также появятся батареи гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Фрегаты, в отличие от рассеянных по суше береговых ракетных комплексов, - это точечная цель, которую легко обнаружить, и чтобы их нейтрализовать россиянам будет достаточно доставить в Калининградскую область достаточное количество противокорабельных ракет. Такой же будет российская реакция, если полякам удастся оснастить фрегаты крылатыми ракетами. В этом случае удар по польским кораблям станет приоритетной задачей, он будет нанесен в первую очередь. Осуществить его будет тем легче, что это будет известная заранее цель, которую легко обнаружить.

Компенсировать появление одного нового польского фрегата россияне смогут, не тратя сотни миллионов долларов. Им будет достаточно усилить существующие батареи тремя-четырьмя самоходными пусковыми установками за несколько десятков миллионов с как минимум восемью ракетами (расчеты показывают, что нанесенный таким количеством ракет разных типов удар преодолеет противоракетные системы фрегатов, не оснащенных системой "Иджис"). При этом важна здесь не только цена закупки, но и стоимость обслуживания. Следует напомнить, что экипаж фрегата состоит как минимум из 100 человек, а четыре самоходные пусковые обстановки могут обслуживаться всего восемью военными.

Есть и еще одна проблема. С одной стороны, если польский флот примет на вооружение фрегаты, россиянам, действительно, придется увеличить количество ракет в береговых комплексах (появление кораблей береговой охраны "Мечник" такого эффекта не произведет). С другой стороны, покупка и оснащение фрегатов обойдутся нам настолько дорого, что другие планы по модернизации военно-морского флота (в первую очередь строительство подводных лодок нового поколения "Орка") придется отложить. Программа "Мечник" такими негативными последствиями не оборачивалась, и именно поэтому отказ от нее так обрадует россиян, которые смогут сэкономить миллиарды рублей.

"Орка" и Балтийский флот

Если корабли береговой охраны действительно не станут для россиян проблемой, то подлодки "Орка" - уже да, но при одном условии: если они будут оснащены крылатыми ракетами. Только это вынудит Балтийский флот предпринять ответные шаги: укрепить систему противолодочной обороны и, что самое важное, вывести свои корабли из портов в открытое море, где им будет угрожать авиация НАТО и польский дивизион противокорабельной береговой обороны.

В таких обстоятельствах Балтийский флот уже не сможет обойтись шестью тридцатилетними противолодочными кораблям проекта 133.1 (водоизмещение 935 тонн). Они могут действовать без особенного риска лишь под прикрытием находящихся на берегу зенитных комплексов и годятся только для того, чтобы "выдавливать" из собственных территориальных вод торпедные подлодки в рамках разведывательных или специальных операций. Россияне понимают, что для обнаружения современных подлодок с крылатыми ракетами нужно выйти дальше в море, а старые корабли без соответствующих систем ПВО для этого использовать нельзя.

Сложно предположить, что российские военные смирятся с присутствием в Балтийском море подводных лодок, которые могут находиться под водой более двух недель, способных выпустить 40 крылатых ракет дальностью более 1 тысячи километров в любой момент и в любое время. Если они будут находиться в восточной части Балтики, в зоне поражения окажутся правительственные здания в Москве.

Этого россияне не допустят. Они могут отказаться от балтийских транспортных маршрутов, но не закрыть глаза на присутствие подводных лодок с крылатыми ракетами. При этом для создания современной системы противолодочной обороны в Балтийском море придется сократить и без того скудное финансирование других войск или, в лучшем случае, воспользоваться ресурсами других флотов российских военно-морских сил. Именно поэтому внезапное решение польского министерства обороны, которое выбрало не новые подлодки, а фрегаты, могло лишь порадовать россиян.

Всевозможные эксперты много лет подряд "обрабатывали" польских политиков или блокировали принятие верных решений, касающихся состава ВМФ Польши. В итоге каждые несколько месяцев у нас появляются очередные концепции оздоровления флота, не подкрепленные анализом и не опирающиеся на конкретную стратегию. Может быть, уже пришло время предпринять шаги, которые действительно будут служить укреплению польской безопасности, а не только провоцировать мечтания, не простирающиеся дальше размышлений о выборе техники для парада по случаю очередного праздника?

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)

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