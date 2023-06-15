Западная пресса: ВВС США намерены снять с вооружения самолёты A-10 Thunderbolt II и F-15C/D

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США могут принять решение о снятии с вооружения штурмовых самолётов A-10 Thunderbolt II в количестве 42 единиц, что может произойти в соответствии с обновлённой версией Закона о национальной обороне (NDAA) на 2024 финансовый год (впервые этот закон был принят Конгрессом США и подписан президентом Джо Байденом в конце декабря 2021 года). Об этом сообщает журнал Defense News.

Как отмечает издание, вышеупомянутый законопроект на данном этапе находится на стадии разработки. Однако в случае его принятия ведомству будет отказано в списании дополнительного количества этих штурмовиков до тех пор, пока оно не предоставит законодателям план, в соответствии с которым будут согласованы задачи по повышению эффективности авиационных операций. Также документ должен предусматривать и количество единиц такой боевой техники, задействованной в непосредственной поддержке с воздуха.

Примечательно, что американским конгрессменам и ВВС США на протяжении многих лет так и не удавалось прийти к консенсусу по поводу целесообразности дальнейшей эксплуатации одноместных двухдвигательных штурмовиков A-10 «Тандерболт» II. Командование американского военно-воздушного ведомства аргументировало свою позицию тем, что эти воздушные суда не проявили себя в боях должным образом во время проведения Штатами своих военных операций в Ираке и Афганистане. Всё же после долгих споров законодатели разрешили ВВС начать выводить из эксплуатации эти штурмовики в количестве 21 штуки, начиная уже с 2023 года.

Более того, в соответствии с NDAA, может быть удовлетворён запрос ВВС страны на списание и 57 истребителей 4-го поколения F-15C/D Eagle, некоторые из которых летают уже на протяжении более 40 лет, доживая свой век.

Наконец, Конгресс США требует от ВВС и ВМС страны предоставления ему больше подробных сведений касательно разработки программы Next Generation Air Dominance (NGAD) по созданию истребителя 6-го поколения. В данных отчётах должны быть отражены расходы за каждый лётный час выполнения полёта.