Войти
Военное обозрение

Западная пресса: ВВС США намерены снять с вооружения самолёты A-10 Thunderbolt II и F-15C/D

97
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США могут принять решение о снятии с вооружения штурмовых самолётов A-10 Thunderbolt II в количестве 42 единиц, что может произойти в соответствии с обновлённой версией Закона о национальной обороне (NDAA) на 2024 финансовый год (впервые этот закон был принят Конгрессом США и подписан президентом Джо Байденом в конце декабря 2021 года). Об этом сообщает журнал Defense News.

Как отмечает издание, вышеупомянутый законопроект на данном этапе находится на стадии разработки. Однако в случае его принятия ведомству будет отказано в списании дополнительного количества этих штурмовиков до тех пор, пока оно не предоставит законодателям план, в соответствии с которым будут согласованы задачи по повышению эффективности авиационных операций. Также документ должен предусматривать и количество единиц такой боевой техники, задействованной в непосредственной поддержке с воздуха.

Примечательно, что американским конгрессменам и ВВС США на протяжении многих лет так и не удавалось прийти к консенсусу по поводу целесообразности дальнейшей эксплуатации одноместных двухдвигательных штурмовиков A-10 «Тандерболт» II. Командование американского военно-воздушного ведомства аргументировало свою позицию тем, что эти воздушные суда не проявили себя в боях должным образом во время проведения Штатами своих военных операций в Ираке и Афганистане. Всё же после долгих споров законодатели разрешили ВВС начать выводить из эксплуатации эти штурмовики в количестве 21 штуки, начиная уже с 2023 года.

Более того, в соответствии с NDAA, может быть удовлетворён запрос ВВС страны на списание и 57 истребителей 4-го поколения F-15C/D Eagle, некоторые из которых летают уже на протяжении более 40 лет, доживая свой век.

Наконец, Конгресс США требует от ВВС и ВМС страны предоставления ему больше подробных сведений касательно разработки программы Next Generation Air Dominance (NGAD) по созданию истребителя 6-го поколения. В данных отчётах должны быть отражены расходы за каждый лётный час выполнения полёта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
A-10 Warthog
Похожие новости
22.03.2018
Военные новости: реактивные штурмовики — против России, турбовинтовые — против нерегулярных формирований
25.09.2017
Огненный ливень. Самое грозное многоствольное оружие России и США
27.02.2017
У России есть свой собственный "Бородавочник" (и он должен был стать убийцей НАТО) (The National Interest, США)
29.09.2015
США в Прибалтике: зачем американцы учат неядерные страны сбрасывать ядерные бомбы
17.08.2015
СМИ: ВВС США отправят в Европу "древние" штурмовики для борьбы с РФ
23.03.2010
Модернизированные штурмовики А-10С перебрасываются в Южную Корею
09.02.2009
Boeing предложила ВВС США программу обслуживания штурмовиков А-10
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении