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Интерфакс-АВН

Путин предлагает участникам СВО получать военное образование, чтобы составить командный состав вооруженных сил

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Участники СВО, решившие связать свою дальнейшую жизнь с военной службой, могли бы получить соответствующее образование, именно из них должен формироваться командный состав вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Те кто, хочет остаться, было бы правильным, наверное, сделать следующий шаг в этой карьере и получить соответствующее военное образование", - сказал он во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского Минобороны РФ.

В госпитале глава государства пообщался с участниками СВО и вручил им государственные награды.

"Если у кого есть это военное образование, значит, продолжить обучение по соответствующей специальности", - добавил Путин.

Он высказал точку зрения, подчеркнув, что ее разделяет и министр обороны Сергей Шойгу, что "из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав вооруженных сил".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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