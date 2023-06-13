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ТАСС

Боррель считает, что мирные переговоры по Украине не начнутся до выборов в США

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Vadim Ghirda

По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, президент России Владимир Путин якобы "ждет результатов" голосования

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, намеченных на 2024 год.

"Думаю, что он [президент России Владимир Путин] ждет результатов американских выборов, - утверждал в понедельник дипломат в интервью испанской радиостанции Odna Cero. - До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров".

"Если бы я был другом Путина, как китайцы, <...> я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее", - уточнил Боррель. "Этого мы ожидаем от Китая", - добавил глава дипломатии ЕС. 

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