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Сегодня уже ни для кого не секрет, что помимо ослабления России, своей поддержкой киевских властей США пытаются по максимуму реализовать еще одну цель – повысить мировой спрос на американское вооружение.

Среди прочего, на это косвенно указывает рекламная компания, которую развернул производитель комплексов ПРО Patriot Raytheon Technologies.

Так, издание The Wall Street Journal со ссылкой на директора вышеупомянутой компании Грега Хейса пишет, что производитель планирует увеличить выпуск своих систем до 12 единиц в год. При этом данное решение основано на растущем спросе, якобы вызванным успешным применением комплекса на Украине.

К слову, о последней. Говоря об увеличении производства, Хейнс добавил, что компания планирует передать еще 5 систем Киеву до конца следующего года. На данный момент ВСУ владеют двумя комплексами Patriot.

Директор Raytheon Technologies подчеркнул, что украинские специалисты смогли доработать ПО американской системы, что позволило ВСУ перехватывать до 90% входящих угроз, включая гиперзвуковой «Кинжал».

В свою очередь, авторы статьи пишут, что именно уничтожение ракеты Х-47, перехват которой считался невозможным, больше всего впечатлило Запад. В качестве дополнительного аргумента The Wall Street Journal приводит слова командира 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Сергея Яременко, который заяви, что до уничтожения украинскими зенитчиками «Кинжала» с помощью комплекса Patriot, никто в мире не был на 100% уверен в возможностях американской системы.

В целом, заявление директора Raytheon Technologies, как и сама статья в американском издании, является не более, чем попыткой разрекламировать комплексы Patriot. При этом Украина и США продолжают абсолютно необоснованно заявлять об уничтожения гиперзвукового «Кинжала». Ведь доказательств, кроме фото мэра Киева Кличко рядом с каким-то непонятным фрагментом, который точно не является часть российской гиперзвуковой ракеты, так и не было предоставлено.