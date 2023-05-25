Дипломат прокомментировал падение акций производителя систем Patriot

Постпред в Вене Гаврилов: репутационный ущерб американскому ВПК на Украине обеспечен
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot после уничтожения гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" пяти пусковых установок ЗРК.
Дипломат добавил, что в настоящий момент Вооружённые Силы РФ продолжают выводить из строя "киевско-натовскую "военную машину" на Украине".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".