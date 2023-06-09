Войти
ТАСС

Минобороны РФ сообщило о проведении воздушного патрулирования в АТР с ВВС Китая

249
0
0
Пилот истребителя Су-35С
Пилот истребителя Су-35С.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

На отдельных участках патрулирования российские и китайские стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии (ВВС НОАК) Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"7 июня 2023 г. ВКС России и ВВС НОАК провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что совместный полет длился около 8 часов. Истребительное прикрытие на всем маршруте осуществлялось российскими Су-30СМ, Су-35С китайскими "Цзянь-11б". В ходе патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в КНР, на отдельных этапах стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полеты стратегических ракетоносцев РФ и КНР проходили в соответствии с международным правом, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Там также добавили, что патрулирование проходило в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - заявили в ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Су-30
Су-35С
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.06.2023
Бесплотные атаки: попытки наступления ВФУ теряют интенсивность
01.12.2022
Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики "Хун-6К" Китая провели патрулирование в АТР
01.12.2022
Минобороны РФ заявило, что самолеты России и Китая провели патрулирование в АТР без нарушений воздушного пространства других стран
21.02.2018
После долгих колебаний Китай отказался покупать два российских бомбардировщика. А что насчет Ту-160?
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
23.12.2015
"Сушки" идут в тройке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 09:14
  • 50825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 08:39
  • 2
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 09.06 06:01
  • 2496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 02:12
  • 1
Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90
  • 08.06 18:48
  • 1
В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции