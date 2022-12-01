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Известия.ru

Минобороны сообщило о совместном патрулировании ВКС России и ВВС Китая

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team

МО РФ: впервые в ходе совместного патрулирования российские самолеты сели на аэродроме в КНР, а китайские — в России

Стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом 30 ноября заявили в Минобороны РФ.


«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов на аэродроме на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В состав авиагруппы вошли российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщиков Xian H-6. Истребительное сопровождение группы также обеспечивали самолеты ВКС РФ Су-30СМ и Су-35С.

Общая продолжительной полета составила около восьми часов. Отмечается, что патрулирование проходило в соответствии с международным правом и не нарушало пространств других стран.

Поясняется, что мероприятие проведено в рамках планового военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против других стран.

Ранее 30 ноября объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) в Южной Корее заявил, что российские и китайские военные самолеты вошли в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) страны. Уточнялось, что самолеты не нарушили воздушных границ страны.

27 ноября глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

Еще в середине сентября Россия и Китай в ходе прошедших в КНР консультаций по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействии по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений.

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