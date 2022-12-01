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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: стратегические самолеты РФ и Китая провели патрулирование в АТР

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские и китайские стратегические самолеты провели многочасовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, они вернутся в пункты базирования, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 8 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - говорится в сообщении.

"Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов на аэродроме на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

"Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы", - сообщили в военном ведомстве.

"По завершении совместного воздушного патрулирования всех задействованные в нем самолеты вернутся на аэродромы базирования", - заявили в Минобороны РФ.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.

Ранее японские и южнокорейские военные сообщали, что поднимали истребители для сопровождения стратегических самолетов РФ и КНР над Японским и Восточно-Китайским морями.

По данным объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, в среду военные самолеты РФ и КНР вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления, но не нарушали воздушное пространство страны.

Это пятое по счету совместное патрулирование стратегических самолетов РФ и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Предыдущее состоялось 24 мая - тогда авиагруппа из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и Хун-6к ВВС НОАК в сопровождении российских истребителей Су-30СМ осуществила 13-часовое воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

До этого полеты совместные полеты проходили в ноябре 2021 года, декабре 2020 года и июле 2019 года.

В июле 2019 года Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем. В Минобороны РФ тогда заявили, что истребители Южной Кореи пытались помешать пролету бомбардировщиков РФ и Китая.

Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО, заявил в июле 2019 года командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш. "Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - сказал тогда Кобылаш.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолёт-ракетоносец. Он был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.

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