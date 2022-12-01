Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики "Хун-6К" Китая провели патрулирование в АТР

Как уточнили в Минобороны РФ, продолжительность полета российских ракетоносцев составляла около восьми часов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Авиагруппа стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"30 ноября 2022 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, продолжительность полета российских ракетоносцев составляла около восьми часов. "Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы", - добавили там.

В ведомстве отметили, что впервые в ходе совместного воздушного патрулирования самолеты России выполнили посадку на аэродроме в Китае, а самолеты КНР - на аэродроме в РФ. "Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов на аэродроме на территории Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. "В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - добавили там, подчеркнув, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран.

В Минобороны также отметили, что после патрулирования все задействованные в нем самолеты вернутся на аэродромы базирования.