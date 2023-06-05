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ТАСС

Глава британского Минобороны считает, что к расширению НАТО привели действия РФ на Украине

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Secretary of Defense

Бен Уоллес заявил, что специальная военная операция привела к тому, что все больше стран стремятся обеспечить коллективную безопасность "под эгидой НАТО"

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что российские действия на Украине привели к расширению НАТО, чего изначально пыталась избежать Москва. Такую точку зрения он изложил в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог". Трансляция велась на сайте форума.

По версии главы Минобороны, специальная военная операция России, стремившейся предотвратить расширение Североатлантического альянса, заставила Запад "переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой НАТО".

Вместе с тем, выступая на пленарной сессии "Построение стабильного и сбалансированного Азиатско-Тихоокеанского региона", Уоллес напомнил, что существующая система международного права создавалась при участии Москвы. "Система, включающая Устав ООН - это система, которую мы, в том числе вместе с Россией, создавали после окончания Второй мировой войны. Это система, за которую мы все вместе сражались", - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что экспансия, проводимая странами НАТО, отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики, а США целенаправленно разрушали архитектуру европейской безопасности, уделяя особое внимание созданию неприемлемых угроз для России. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники, "превратив Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в маргинальную структуру, не влияющую на положение дел в сфере европейской безопасности", давно взяли провокационный курс на расширение НАТО на восток, "и это вопреки данным еще советскому руководству политическим обещаниям не расширять альянс ни на дюйм, а также вопреки взятым на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других". 

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