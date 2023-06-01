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ТАСС

В ОАЭ отметили, что РФ одной из первых помогла стране разработать космическую программу

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Запуск ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру. Кадр видео
Запуск ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру. Кадр видео.
Источник изображения: © Arianespace

Министр образования ближневосточной страны Ахмед Бельхуль аль-Фаласи подчеркнул, что запуска эмиратской космической программы "не случилось бы без тесного сотрудничества с Россией"

ШАРДЖА /ОАЭ/, 31 мая. /ТАСС/. Россия стала одной из первых стран, которые помогли Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) воплотить в жизнь собственную космическую программу. Об этом сообщил в среду министр образования ближневосточной страны Ахмед Бельхуль аль-Фаласи, выступая на открытии III Конференции ректоров российских и арабских университетов в эмиратском городе Шарджа.

"Недавно мы объявили о новой исследовательской миссии в космосе. Здесь я хотел бы отметить, что Россия была одним из первых партнеров ОАЭ, которые помогали нам в реализации космической программы", - сказал он. "Астронавты Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Неяди проходили подготовку в России перед первыми полетами", - пояснил министр. По его словам, запуска эмиратской космической программы "не случилось бы без тесного сотрудничества с Россией".

ОАЭ приступили к освоению космоса в 2006 году, когда шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр страны и правитель Дубая, основал Эмиратский институт передовой науки и техники. Через девять лет на его основе был учрежден Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида.

В 2020 году ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль". Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Красной планеты, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного.

В 2020 году ОАЭ также объявили о старте национальной программы по исследованию Луны. 11 декабря 2022 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX был запущен японский посадочный аппарат Hakuto-R. Он должен был доставить эмиратский планетоход Rashid к поверхности естественного спутника Земли. 25 апреля этого года глава компании - разработчика модуля Ispace Такэси Хакамада заявил, что связь с Hakuto-R в ходе посадки на Луну была потеряна, миссия признана неудачной. 

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Страны
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Компании
SpaceX
Проекты
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Falcon РН
Луна
Марс
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