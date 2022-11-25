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ТАСС

Ровер ОАЭ отправится на луну с мыса Канаверал 30 ноября

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Японская компания ispace показала облик своего микролунохода
Японская компания ispace показала облик своего микролунохода.
Источник изображения: ispace

Строительством посадочного модуля HAKUTO-R, который доставит десятикилограммовый "Рашид" к Луне, занималась японская компания Ispace

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Запуск лунохода "Рашид" Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с мыса Канаверал в США запланирован на 30 ноября. Об этом сообщил в четверг Космический центр Мухаммеда бен Рашида.

"Новая дата запуска первой лунной миссии ОАЭ назначена на 30 ноября <...> с базы космических сил США на мысе Канаверал", - говорится в сообщении центра, размещенном в Twitter. При этом дата отправки аппарата может быть перенесена ввиду погодных условий или других обстоятельств. Ранее планировалось, что ровер отправится к луне 28 ноября. 13 октября центр сообщил о завершении серии испытаний ровера и его готовности к полету. По информации газеты Gulf News, команда специалистов Космического центра Мухаммеда бен Рашида уже находится в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Строительством посадочного модуля HAKUTO-R, который доставит десятикилограммовый "Рашид" к Луне, занималась японская компания Ispace. Он будет запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Аппарат должен доставить на Луну ряд коммерческих и правительственных грузов, в том числе два ровера. Ожидается, что полет до луны займет около пяти месяцев.

В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", которая 9 февраля вышла на орбиту Красной планеты. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного. В 2017 году страна объявила о проекте по строительству на Марсе мини-города - первого человеческого поселения. Этот проект планируют завершить к 2117 году. В октябре 2021 года ОАЭ запустили программу по исследованию Венеры и семи астероидов Солнечной системы. В случае успеха лунной миссии ОАЭ станут четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на поверхности Луны. 

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