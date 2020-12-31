Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США

"Газета.Ru" вспоминает главные космические события года

Испытание марсианского корабля Маска, доставка лунного грунта и открытие фосфина на Венере - "Газета.Ru" вспоминает главные космические события уходящего 2020 года.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, уходящий 2020 год был весьма богат на космические события и достижения. Запуски новых научных миссий, испытания принципиально новой ракетной техники и открытия в области астрономии, - «Газета.Ru» вспоминает основные события в области космоса и астрономии, которыми запомнится этот год.

Возвращение Америки

Пожалуй, главным событием в области космонавтики в 2020 году стал возврат США к запускам со своей территории на своих же ракетах. Достичь независимости от России в этом вопросе стало возможно благодаря созданию компанией SpaceX по контракту с NASA нового пилотируемого корабля Crew Dragon - его пусков в этом году было целых два.

Первый, Demo-2, состоялся 30 мая, тогда на МКС ракетой Falcon 9 были доставлены американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли, которые провели на станции два месяца.

«Сегодня началась новая эра в полетах людей в космос, когда мы снова запустили американских астронавтов на американской ракете с американской территории к МКС, нашей национальной лаборатории, вращающейся вокруг Земли», - заявил тогда глава NASA Джим Браденстайн.

Контракт на разработку частного космического корабля стоимостью $2,4 млрд был подписан в 2014 году, конкурент Boeing со своим кораблем Starliner пока отстает из-за технических проблем, его испытание перенесено на 2021 год.

Прыжок к Марсу

Второе по важности событие также напрямую связано с успехами Илона Маска. 10 декабря на полигоне компании SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, состоялся испытательный полет прототипа корабля Starship. Его старт должен был продемонстрировать принципиально новые подходы к запускам тяжелых межпланетных кораблей, но главное - к их возвращению и мягкой посадке. Как и планировалось, по достижении высоты 12,5 км Starship отключил двигатели и начал свободное падение на землю.

Разогнавшись, корабль должен был совершить подскок с переворотом, получив вертикальную ориентацию при помощи двигателей, и плавно приземлиться. Этот переворот - ключевая особенность спуска корабля. В будущем, при посадке на Марс или при возвращению на Землю корабль будет рассеивать свою энергию в воздухе за счет планирования.

К восторгу зрителей и экспертов корабль смог совершить почти все этапы испытания, кроме последнего - при посадке корабль не смог полностью погасить скорость и взорвался на заданной площадке спустя 6 минут 42 секунды после старта. Тем не менее глава компании Илон Маск назвал старт успешным. По его словам, недостаток давления в верхнем топливном баке при посадочном включении двигателя привел к избытку скорости и взрыву. «Марс, мы идем!», - написал он в Twitter.

Тройной залп по Марсу

Несмотря на перенос долгожданной российско-европейской миссии на Марс, минувшим летом, когда открылось удобное окно для запусков, сразу три страны использовали свой шанс и отправили свои аппараты к этой планете. Американцы запустили марсоход Perseverance, на борту его есть маленький вертолет, об устройстве и секретах которого «Газете.Ru» рассказывал его конструктор. Планируется, что марсоход соберет образцы грунта, которые в будущем будут доставлены на Землю.

Китай запустил к Марсу миссию "Тяньвэнь-1", которая состоит из орбитального аппарата и спускаемого модуля, в составе которого также есть марсоход. Решили не отставать от исследований Марса и ОАЭ -летом эта страна также запустила к планете миссию «Надежда».

Ракеты б/у

Большие успехи мировая космическая индустрия продемонстрировала в этом году в достижении модной цели - многоразовости ракетных пусков. И тут снова не обошлось без побед Илона Маска, который уже несколько лет почти при каждом пуске возвращает на землю и в море первые ступени своих ракет Falcon 9. В планах Маска - запускать полностью многоразовые ракеты, и очередной шаг был сделан им в июле, когда впервые удалось вернуть сохранными и доставить на землю обе створки головного обтекателя ракеты.

Повторные пуски уже летавших ракет должны кардинально снизить стоимость выведения и совершить революцию на рынке пусковых услуг. Но у Илона Маска появился серьезный конкурент. Бизнесмену Питеру Беку в ноябре удалось вернуть первую степень своей ракеты Electron.

Ракета стартовала с космодрома в Новой Зеландии, после чего первая ступень отделилась, были развернуты вытяжной и основной парашюты, и она мягко приводнилась в 400 километрах от места запуска, где была поднята на борт специального судна.

Лунный отряд

Несмотря на смену администрации в США стали подробнее вырисовываться детали объявленной Дональдом Трампом предстоящей высадки на Луну, которая произойдет не ранее 2024 года. В декабре NASA опубликовало 188-страничный доклад, в котором не только привело первоочередные задачи миссии, но подчеркнуло ряд несоответствий между поставленными целями и техническими возможностями миссии.

Доклад подготовлен специально созданной командой специалистов и включает семь основных научных задач миссии, практическая реализация которой начнется не ранее 2024 года с высадки астронавтов в южной полярной области Луны.

Кроме того, в NASA назвали шорт-лист из 18 астронавтов, из которого будет выбран первый экипаж миссии. Известно, что в нем будет первая женщина, которой предстоит ступить на поверхность Луны.

Ущипнули астероид

20 октября американский научный зонд OSIRIS-Rex сблизился с далеким астероидом Бенну и забрал с его поверхности образцы грунта. Часть зонда, которая коснулась поверхности астероида - специальная трехметровая штанга. На его конце был закреплен барабан, напоминающий воздушный фильтр автомобиля. В момент касания из баллона подался под высоким давлением азот, который поднял вверх грунт и отдельные камни с поверхности.

За 10 секунд устройство должно было собрать около 60 грамм вещества. Миссия OSIRIS-Rex (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) стоимостью в миллиард долларов была запущена еще в 2016 году, аппарат сделал гравитационный маневр вокруг Земли год спустя, и в 2018 году достиг своей цели - астероида Бенну, который вращается вокруг Солнца с периодом 1,2 земных года.

В декабре же японская капсула «Хаябуса» с образцами околоземного астероида Рюгу приземлилась на парашюте в районе австралийского испытательного полигона Вумера.

Научный зонд произвел забор вещества астероида, находившегося в 300 млн км, в 2019 году, после чего отправился к Земле. Забор образцов происходил в ходе двух касаний астероида - всего у космического тела зонд провел полтора года.

Откололи Луну

Настоящий фурор в декабре произвела китайская миссия «Чанъэ-5», которая впервые за 4 десятилетия успешно доставила образцы лунного грунта на Землю. Образцы, собранные китайским аппаратом, доставлены из геологически более молодого района Луны, чем вещество, собранное ранее американскими и советскими миссиями.

Вовращаемая капсула «Чанъэ-5» совершила посадку на территории хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Китай стал первой за последние 44 года страной, которой удалось реализовать проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

«Она летает, черт возьми»

Так прокомментировал запуск тяжелой ракеты «Ангары-А5» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Это был второй испытательный пуск тяжелой «Ангары», первый был проведен шесть лет назад, 23 декабря 2014 года.

Как и в прошлый раз, ракета запущена с «болванкой» - макетом космического аппарата. Его доставили на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров. Строительство ракеты затянулось на 20 лет. Изначально предлагалось создавать ракету не в единственном варианте, а целое семейство ракет, от легкой до тяжелой.

Жизнь на Венере?

Настоящей сенсацией в сентябре стало обнаружение на Венере фосфина, который многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов. Фосфин был обнаружен в атмосфере планеты, и его открытие говорит как минимум о наличии в ней сложных химических процессов, не известных ранее.

Присутствие этой молекулы было выявлено при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях.

Из-за высокой температуры и давления у поверхности, а также химического состава атмосферы, Венера большинством ученых считается непригодной для существования жизни. Фосфин был обнаружен в тех слоях атмосферы Венеры, где ранее некоторыми учеными допускалось существование микроорганизмов. Это открытие вызвало бурную дискуссию в научных кругах, лететь на нее вдруг неожиданно захотел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, хотя Россия давно не может найти денег на российско-американский проект «Венера-Д».

Позднее другими учеными были опубликованы статьи, подвергающие сомнению открытие фосфина, однако его авторы сумели отбиться от претензий.

«После этого были выложены две новые детальнейшие статьи авторов, которые показали, что все у них хорошо, и задали авторам критики совершенно убийственные вопросы, на которые те так и не ответили», - пояснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Попов - Фосфин на Венере - очень надежный результат».

Обрушение легенды

Печальным событием для астрономии стала ноябрьская авария в Пуэрто-Рико. Многотонная подвесная платформа, в которой расположена приемная аппаратура знаменитого радиотелескопа «Аресибо», обрушилась под своим весом во вторник.

Гигантский радиотелескоп, выстроенный более полувека назад в кратере вулкана в горах Пуэрто-Рико, долгие десятилетия был крупнейшим радиоастрономическим инструментом в мире. Проблемы у него начались в августе этого года, когда лопнул один из тросов, поддерживавший висящую над антенной кабину с приемной аппаратурой.

Павел Котляр