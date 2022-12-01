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ТАСС

Запуск лунохода ОАЭ с мыса Канаверал отложили

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Луноход «Рашид»
Луноход «Рашид».
Источник изображения: HHShkMohd / Twitter

Его перенесли на 1 декабря

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Запуск лунохода Rashid Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с мыса Канаверал в США перенесен на 1 декабря в связи с "дополнительными предполетными проверками". Об этом в среду сообщила газета Arab News со ссылкой на компанию SpaceX.

"Запуск ровера Rashid <...> теперь запланирован в четверг в 08:37 по гринвичскому времени (11:37 мск - прим. ТАСС)", - цитирует издание компанию.

Ранее планировалось, что ровер отправится к Луне 28 ноября, затем старт был перенесен на 30 ноября. 13 октября центр сообщил о завершении серии его испытаний и готовности к полету. В Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида находится команда специалистов Космического центра Мухаммеда бен Рашида.

Строительством посадочного модуля HAKUTO-R, который доставит 10-килограммовый Rashid, занималась японская компания Ispace. Он будет запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Аппарат должен доставить на Луну ряд коммерческих и правительственных грузов, в том числе два ровера.

В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию Al Amal, которая 9 февраля вышла на орбиту планеты. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного. В 2017 году страна объявила о проекте по строительству на Марсе мини-города - первого человеческого поселения, который планируют завершить к 2117 году. В случае успеха лунной миссии ОАЭ станут четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на поверхности Луны. 

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