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Военное обозрение

Американский сенатор снова заявил о скором контрнаступлении ВСУ: «Вы увидите впечатляющую демонстрацию силы»

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Источник изображения: topwar.ru

Сенатор США Линсди Грэм снова заявил о скором мощном контрнаступлении ВСУ после своей поездки в Киев. Об этом сообщает американское издание Politico.

Как отметил Грэм в беседе с корреспондентом, в ближайшие дни якобы начнется контрнаступление. Первым делом украинские формирования, по его словам, постараются вернуть «некоторые стратегические места».

Вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев

- заявил сенатор.

Грэм отметил, что идут операции по «формированию», которые заключаются в нанесении ударов, растягивающих российскую оборону и путающих планы российского командования. Это свидетельствует, по мнению Грэма, о скором начале наступательных действий.

Интересно, что на вопрос о том, сможет ли до конца 2023 года Украина вернуть контроль над утраченными территориями, американский сенатор отвечать не стал. Само контрнаступление ВСУ анонсировалось в апреле, в мае, теперь уже в июне, но его все нет.

Понятно, что для масштабного контрнаступления у ВСУ недостаточно сил и средств. К тому же, высокоточные удары российских войск постоянно уничтожают определенные количества боеприпасов и военной техники. В ответ украинским формированиям остается лишь проводить диверсии и теракты против мирного населения приграничных областей России, а теперь – и Москвы, Краснодара и других городов, подвергающихся атакам беспилотников. Только вряд ли эти действия могут привести к чему-либо еще, кроме как к более интенсивным ударам по украинским военным объектам и, соответственно, к растрачиванию как раз украинского военного потенциала.

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