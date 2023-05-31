В Киеве заявили, что не имеют "прямого отношения" к атакам БПЛА на Москву

Как заявили в Минобороны РФ, в атаке 30 мая было задействовано восемь дронов самолетного типа

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украина не имеет "прямого отношения" к атакам беспилотников на Москву, заявил в эфире украинского телемарафона советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"[К атакам] отношения прямого, конечно же, не имеем", - сказал он.

Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, пострадавших нет, жителей нескольких подъездов домов эвакуировали на время работы экстренных служб. Как заявили в Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа.