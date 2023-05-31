Москва отбила психологическую атаку Украины

Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем?

Рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники "попали" в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае "разрушены фасад и остекление здания", во втором – "произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей". Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА.

Глава города уточнил, что дома, подвергшиеся нападению, получили "незначительные повреждения". Отмечается, что в настоящий момент пострадавших нет, однако двое жителей столицы обратились за медицинской помощью. Мэр также сообщил, что в целях безопасности в период работы экстренных служб были проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух зданиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников. Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" в Подмосковье.

Между тем в Кремле положительно оценили реакцию всех служб на попытку противника атаковать регион. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. В свою очередь прокуратура Москвы в своем Telegram-канале в связи с инцидентом напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Кроме того, генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотников в Москве.

Отметим, что украинские власти в свойственной себе манере сразу же стали отрицать свою причастность к атаке на Москву. При этом глава офиса Зеленского Михаил Подоляк язвительно отозвался об инциденте, сказав, что "умные дроны решили вернуться в Москву и задать вопрос, зачем их отправляют на Украину". Примечательно, но на атаку БПЛА отреагировали и западные СМИ. Так, газета The Financial Times пишет, что ВСУ в преддверии контрнаступления начали проводить серию "дерзких операций" с целью "нагрузить" российскую оборонную структуру и "подорвать моральный дух противника".

В экспертном сообществе же отмечают, что атака была предпринята в первую очередь для того, чтобы посеять панику среди столичного населения. Однако за счет успешной работы ПВО и российских экстренных служб противнику не удалось достичь желаемого результата, говорят эксперты. Так, руководитель АНО "ЦРТТ" Алексей Рогозин в Telegram-канале высказал предположение, что для атаки на Москву использовались "ранее неизвестные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой "утка". Отмечается, что схожие аппараты участвовали в нападении на Краснодар 26 мая.

"Силовая установка – с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее четырех метров и теоретическая дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму 30–200 тыс. долларов каждого аппарата", – заметил Рогозин. Отдельно эксперт прокомментировал слухи о том, что среди атаковавших Москву БПЛА был украинских военный беспилотник UJ-22 Airborne. По его мнению, данная информация является неверной.

В свою очередь военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире Соловьев Live заявил, что подобные инциденты будут продолжаться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками. Он отметил, что "комары будут летать в нашу сторону постоянно, пока не осушим болото".

"Для атак противник использует различные виды БПЛА. В их числе старые советские "Стрижи", которые периодически совершенствуются с точки зрения дальности полета. Кроме того, ВСУ активно используют различные китайские коммерческие БПЛА, например, Mugin, дорабатывая их для использования в боевых условиях", – сказал газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Борис Рожин.

"Дальность полета таких типов БПЛА может составлять от 500 до 1000 километров, поэтому можно сделать вывод, что запущенны они были с приграничных территорий – Харьковской или Черниговской областей. Как правило, дрону задают цель в виде конкретного объекта, летит он на предельно малых высотах, близко к деревьям, чтобы не попасть в зону действия систем РЭБ и ПВО", – отметил он.

"Вместе с тем атака такими БПЛА в большей степени имеет своей целью пропагандистское и психологическое воздействие. Дело в том, что аппараты несут на себе меньшее количество взрывчатых веществ, нежели те же армейские дроны. Но недооценивать инциденты нельзя. Проникновение любого беспилотника чревато повреждениями инфраструктуры или пожарами", – акцентировал собеседник.

"Для того чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, нам необходимо предпринимать дополнительные меры для более раннего обнаружения дронов. А для их ликвидации нужно активнее применять системы прямого поражения аппаратов, в частности различные зенитные автоматические пушки, самоходные установки и другие системы, которые используются для прямого поражения при визуальном контакте", – считает он.

"Если смотреть в целом, то ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражения значимых военных и инфраструктурных объектов. Как "жесткий ответ" за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК", – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

"Тем не менее очевидно, что противник будет пытаться повторить подобные атаки, выискивая уязвимости в нашей системе ПВО на разных направлениях. Само собой, опасность таких атак была бы еще меньше, если бы ВС РФ контролировали северные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Это также повлияло бы на безопасность приграничных регионов", – полагает Рожин.

"БПЛА могли прилететь из Черниговской области. Небольшие беспилотники самолетного типа способны преодолевать подобные расстояния.

Но стоит помнить, что это не первая атака на столицу. Неудачных попыток было предпринято и того больше", – добавил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

"Очевидно, что использовался дрон относительно скромных размеров. Для полета, скорее всего, был выбран извилистый маршрут, отследить который непросто. Кроме того, движение осуществлялось на предельно малых высотах. Соответственно, комплексы ПВО, находившиеся на границах, обнаружить и сбить его не смогли", – отмечает эксперт.

"На подлете к Москве аппарат, судя по всему, столкнулся с возросшей плотностью систем РЭБ. В игру вступили и комплексы противовоздушной обороны малой дальности "Панцирь-С". За счет этого мы сумели сбить или вывести из строя атакующие устройства. Тем не менее осколком от техники задело жилые дома", – подчеркивает собеседник.

"Говорить, что это была какая-то тренировка ВСУ перед более масштабными действиями, на мой взгляд, не следует.

Прощупывание ПВО столицы шло месяцами – мы видели большое количество беспилотников, которые падали в Московской области. Противник пытается найти пробелы в нашей обороне.

При этом очевидно, что в планировании атак они опираются на данные, которые получили от западных спецслужб", – считает Кашин.

"В принципе, ситуация в настоящий момент выглядит так: дроны были подавлены системами РЭБ, соответственно, их падение было неуправляемым. Если бы противник контролировал движение аппаратов, скорее всего, мы бы увидели серию крупных взрывов. Вероятно, планировали поразить какие-то объекты инфраструктуры, но пострадали жилые дома", – подчеркивает собеседник.

"По следам случившегося России необходимо провести тщательный анализ ситуации. Важно найти технические уязвимости наших систем ПВО и РЭБ, чтобы предотвратить возможные атаки в будущем. При этом лучшим выходом было бы установление контроля над приграничными областями, откуда исходит опасность", – заключил Кашин.

Евгений Поздняков