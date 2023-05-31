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РИА Новости

Путин оценил работу ПВО при атаке украинских беспилотников на Москву

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Дым в небе в Подмосковье
Дым в небе в Подмосковье.
Источник изображения: © Фото очевидца

Путин: ПВО при атаке беспилотников на Москву сработала штатно, есть еще над чем работать

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, в целом понятно, что нужно делать для ее уплотнения, и мы будем это делать, заявил президент России Владимир Путин.

"Система ПВО Москвы сработала штатно. Удовлетворительно. Хотя есть, над чем работать", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.


Он отметил, что "мы столкнулись с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии".

"И просто несопоставима территория самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы - огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать", - заявил президент.

По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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