Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением

России также нужно увеличить производство высокоточных ракет, считают военные эксперты

Снаряжение российских военнослужащих в зоне СВО должно быть современным, удобным и эффективным, заявил 25 октября президент России Владимир Путин на координационном совете по обеспечению потребностей войск. По его словам, добиться результата можно, усилив конкуренцию между производителями. Эксперты отмечают, что в приоритете производство новейших образцов вооружения — например, высокоточных ракет, которые обеспечат нам превосходство на поле боя. В этот же день российская армия успешно отбивала атаки противника на всех направлениях. Также во вторник стало известно об инспекции сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на украинских объектах, где может изготавливаться «грязная бомба».

Первый созыв

Владимир Путин впервые созвал специально созданный после введения военного положения на новых территориях координационной совет по обеспечению потребностей войск. Встреча его членов прошла во вторник, 25 октября, в онлайн-режиме. Туда также вошли вице-премьеры, руководители ведомств, представители администрации президента и регионов России.

В начале встречи Владимир Путин призвал обновить и улучшить административные процедуры в стране на фоне борьбы с санкциями и обеспечения нужд СВО. Такой опыт «переформатирования» страна имеет со времен ковида, напомнил глава государства. Сейчас Россия также столкнулась с необходимостью решать вопросы специальной военной операции более быстрыми темпами, сказал президент.

Владимир Путин проводит заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

По его словам, снаряжение, которое российские военнослужащие используют в ходе СВО, не просто должно быть в наличии. Важно, чтобы оно было современным, удобным и эффективным.

— И по каждому направлению должен быть определен четкий, конкретный план работы, — сказал он.

Для обеспечения нужд военнослужащих между отечественными производителями должна расти конкуренция, уверен Владимир Путин.

— Чтобы добиться качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны проявиться новые производители — эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном новом формате, — добавил глава РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин, назначенный главой корсовета, сказал, что система информирования мобилизованных и их семей налажена, для них работает горячая линия поддержки, которая уже приняла порядка 1,5 млн звонков. Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации, по данным главы кабмина, доведены до Минобороны РФ. При этом, по оценкам премьер-министра, сегодня требуется увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии. Он также добавил, что дополнительные средства оперативно выделяются на закупку всех видов обмундирования.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании в режиме видеоконференции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Перед президентом отчитался и мэр Москвы Сергей Собянин, отвечающий за координацию регионов. По его словам, в большинстве субъектов работа по безопасности ведется планово, но в приграничных регионах, включая Белгородскую область, требуются меры дополнительного реагирования. Кроме того, социальную поддержку семей мобилизованных будут вести системно со всеми российскими регионами, и большинство субъектов страны уже приняли соответствующие меры, пояснил он.

В заключение президент подчеркнул, что сейчас в работе нельзя исходить из установленных ранее нормативов. Глава государства призвал членов корсовета настроиться на содержательную работу.

Между вице-премьерами были распределены обязательства по работе в корсовете. Так, Дмитрий Григоренко займется финансовыми вопросами, Денис Мантуров — поставками вооружений, Марат Хуснуллин — инфраструктурой, Татьяна Голикова — медицинским обеспечением и выплатами.

Нужен «Ратник»

Полномасштабное вмешательство Запада сделало конфликт на Украине затяжным, и, чтобы в нем победить, нам необходимо перевести оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы и по многим позициям кратно увеличить выпуск снаряжения, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— У нас любили шутить, что советских запасов снарядов на складах хватит не на одну мировую войну, — рассказал эксперт. — Это, может, и верно для танковых и гаубичных боеприпасов, минометных мин. Но на этих старых складах не найти новейших высокоточных ракет, которые должны обеспечить нам доминирование в бою, зенитных ракет для современных комплексов ПВО, способных сбивать залпы HIMARS. Всё это надо производить, причем такими темпами, чтобы вовремя восполнять расходы в бою и создавать резервы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

Проблемы есть даже с базовыми вещами. У нас имеются отличные комплекты экипировки «Ратник» для солдат. Но до начала СВО по финансовым причинам ими не успели оснастить всю армию. Понятно, что при прежних темпах закупки — 50 тыс. комплектов в год — все 300 тыс. резервистов их дождутся нескоро. Нужно срочно увеличивать выпуск на порядок. И пути для этого есть.

— В военное время всегда начинали ускорять и оптимизировать процессы производства и разработки, «срезать углы», избавляться от бесполезной бюрократии. Всегда ли необходимы все эти многомесячные процедуры лицензирований, сертификаций и согласований в то время, как военные на передовой просят современного оружия? Максимальное ускорение выпуска и налаживание производства будет одной из основных задач нового координационного совета, — заключил Дмитрий Болтенков.

МАГАТЭ в поисках «грязной бомбы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 октября назвал отрицание планов украинских властей создать «грязную бомбу» непозволительным на фоне возможной угрозы.

Ранее СМИ передали слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. С аналогичными заявлениями выступили главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

— Это подход, далекий от серьезности. Это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести вот этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями, — сказал Песков.

После предупреждений России о подготовке Украиной «грязной бомбы» эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды, чуть позже в этот же день сообщил российский постпред в Вене Михаил Ульянов.

— Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро, — сказал он.

Еще один МиГ

25 октября Вооруженные силы России продолжали сдерживать натиск украинских формирований.

— Противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 военнослужащих противника, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

На николаево-криворожском направлении вооруженные формирования Украины (ВФУ) силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковали позиции наших войск. Все атаки отражены. За сутки уничтожено до 130 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей, рассказали в ведомстве.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления ВФУ, два склада вооружения и боеприпасов, стоянку вертолетов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 162 района сосредоточения войск.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Калуга Николаевской области.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Войска ПВО за сутки сбили 13 БПЛА, семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч» в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Веселое Херсонской области, Коломыйчиха в ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARМ в районах населенных пунктов Петровка в ЛНР и Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6758 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Рейд по тылам

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Майор Станислав Матюнин обеспечивал связь реактивной артиллерийской бригады с командованием. Украинские силы применили против бригады средства подавления радиоканалов и навигации. Станислав выехал на место развертывания боевых машин с резервной станцией связи и настроил ее, обеспечив надежную связь.

Смелые и самоотверженные действия майора позволили своевременно передать координаты целей, по которым был нанесен удар РСЗО, отметили в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин Источник изображения: iz.ru

Младший сержант Михаил Бондаренко обеспечивал связью батальон российских десантников. Группа украинских диверсантов атаковала расположение связистов. Михаил вместе с товарищами вступил в бой. В ходе него он уничтожил трех боевиков и вынес раненого подчиненного из-под огня, оказав ему в безопасном месте первую медпомощь. В итоге диверсионная группа отступила, понеся потери.

Смелость и отвага Михаила не позволили уничтожить аппаратуру связи, рассказали в ведомстве.

Рядовой Гамзат Гусейнов доставлял боеприпасы на стартовые позиции батареи РСЗО. Украинские боевики открыли артогонь по колонне. Умело маневрируя, Гамзат смог вывести автомобиль с боекомплектом из-под обстрела и доставить боеприпасы на позиции. РСЗО успели вовремя открыть огонь, поразив все цели.

Младший сержант Денис Соковиков вместе с группой десантников освободил важный объект. Дождавшись подкрепления, украинские подразделения атаковали российских военнослужащих. Денис, грамотно меняя позиции, вел огонь по боевикам. Несмотря на численное превосходство украинских формирований, десантникам удалось удержать объект до прибытия основных сил. После этого противник был отброшен на исходные позиции. Через несколько дней Денис вместе с товарищами был заброшен в подконтрольный боевикам район. Военнослужащие на протяжении трех дней вскрывали важные объекты противника, передавали их координаты и корректировали огонь артиллерии. Выполнив задание, группа вышла из вражеского тыла без потерь.

Андрей Федоров

Алена Нефедова

Богдан Степовой