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Военное обозрение

Британская пресса: На Западе пока не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время страны Запада не знают, кто будет поставлять Украине боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Маршал Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер считает, что киевскому режиму могут поставить американские ракеты средней дальности AMRAAM или ракеты большей дальности Meteor, произведенные в Европе. С помощью этих ракет Запад рассчитывает повысить боевую мощь украинских вооруженных сил.

Каждая ракета AMRAAM стоит 1 миллион долларов. Как видим, деньги придется выделять на такие боеприпасы внушительные, но пока не очень понятно, какая страна возьмет на себя финансирование поставок боеприпасов для нужд украинской армии.

Сейчас в Европе формируется т.н. «истребительная коалиция» для передачи Украине самолетов F-16. Роль «застрельщика» в ней, судя по всему, будет принадлежать Нидерландам. Именно эта европейская страна первой согласилась передать Украине самолеты, а также обеспечить обучение украинских военных летчиков эксплуатации американских истребителей.

Российская Федерация неоднократно предупреждала Запад о том, что поставки военной техники и вооружений способствуют лишь затягиванию и эскалации конфликта, никоим образом не приближая его мирное урегулирование. Кроме того, любая военная техника западного производства, попадая в зону проведения специальной военной операции, превращается в законную цель для ударов российских войск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
F-16
Meteor MBDA
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