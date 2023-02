Российские ЗРК стали причиной отказа Запада поставлять F-16 Киеву

The Spectator: нежелание Запада поставить F-16 Украине объясняется российскими ЗРК

Главной причиной, почему Запад сдержанно относится к идее поставок истребителей F-16 на Украину, является плотная и смертоносная сеть российских наземных ЗРК, пишет The Spectator. Западные самолеты не повысят боевой потенциал ВСУ, подчеркивает автор статьи.

С тех как почти год назад Россия начала свою специальную военную операцию, вопросы о том, когда, как и нужно ли вообще передавать западные истребители военно-воздушным силам Украины, становятся предметом яростных споров. Президент Зеленский, а также руководство и пилоты ВВС Украины регулярно обращаются с эмоциональными призывами предоставить им западные самолеты, в первую очередь американские F-16.

Подавляющее большинство жителей Европы и Соединенных Штатов хотят, чтобы Киев как можно скорее победил и сумел заключить мир на собственных условиях. В связи с этим вполне естественно, что многие сейчас задаются вопросом, почему западным странам требуется так много времени, чтобы передать украинским пилотам мощные боевые самолеты, которые Соединенные Штаты и их союзники успешно использовали во всех конфликтах с момента окончания холодной войны. В конце концов, западным вооруженным силам хорошо известно, что превосходство в воздухе является обязательным условием для успеха на поле боя. Недавние заявления правительств Нидерландов и Польши указывают на то, что они могли бы отправить украинским ВВС многоцелевые истребители F-16 Viper, но высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов, Великобритании и Германии подчеркивают, что пока они не будут этого делать. И у этой их сдержанности, вероятно, есть несколько причин.

Первой и главной такой причиной является чрезвычайно плотная и смертоносная российская сеть наземных зенитно-ракетных комплексов. Небо над линией соприкосновения Украины прикрывается множеством "слоев" российской ПВО – от крупных систем большой дальности, таких как всем известный ЗРК С-400 "Триумф", до более многочисленных и мобильных систем средней дальности, таких как ЗРК "Бук" и ЗРК малой дальности "Тор". Кроме того, Россия развернула экзотические системы дальнего обнаружения цели, такие как радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет", еще больше увеличивающие расстояния за линией фронта, на которых российские ЗРК дальнего действия, такие как С-400, могут сбивать украинские самолеты и вертолеты.

Соединенные Штаты передали украинским ВВС значительное число высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, которые были искусно интегрированы в имеющиеся в распоряжении Киева истребители МиГ-29 и Су-27 советского производства. Противорадиолокационные ракеты, такие как HARM (и российские Х-31П, которые российские войска запускали в большой количестве по украинским ЗРК), обнаруживают и нацеливаются на радиолокационное излучение ЗРК противника в момент выстрела. Но, если экипаж этого ЗРК обнаруживает выпущенную ракету, он как правило может избежать поражения, переведя свой радар в пассивный режим, чтобы тот прекратил излучать энергию, которую может обнаружить ракета. Российские (и украинские) ЗРК также являются мобильными, поэтому, если по ним стреляют, они могут быстро менять свои позиции – в дополнение к отключению радаров. В результате, хотя обе стороны выпустили множество противорадиолокационных ракет, лишь немногие из них достигли цели и действительно поразили свои цели. Такие ракеты могут заставить операторов ЗРК прекратить передачу радиосигналов и на время переместиться, поэтому они действительно имеют некоторое подавляющее действие, но противорадиолокационные ракеты все же не в состоянии устранить ту угрозу для украинских самолетов, которая исходит от ПВО России.

Этот фактор имеет большое значение, потому что любой западный истребитель, который может быть передан Украине, столкнется с точно такой же угрозой со стороны российских ЗРК. Даже если бы речь шла о полной мощи военно-воздушных сил НАТО, для этого потребовалось бы сначала провести серьезную полномасштабную операцию по ослаблению интегрированной системы противовоздушной обороны России, и натовские силы понесли бы потери. Для подавления и уничтожения системы ПВО противника требуются сотни боевых самолетов, тщательное оперативное планирование, масса вооружений, самолеты-заправщики, современные самолеты наблюдения и разведки, а также специальная подготовка личного состава. То относительно небольшое число западных самолетов, которое Украина, возможно, получит и сумеет применить, не позволит ей сколько-нибудь приблизиться к требуемому уровню боевого потенциала.

Западным самолетам, которые, возможно, окажутся в распоряжении украинских сил, таким как американские F-16 или шведские Gripen, придется летать на очень малых высотах и в десятках километров от линии фронта, чтобы уменьшить зону, в которой радары российских наземных ЗРК могут их обнаружить. Пересеченная местность, в том числе холмы и долины рек, и даже кривизна земной поверхности позволяют пилотам "маскироваться на местности", потому что, чем больше расстояние между ними и наземными радарами противника, тем больше между ними "твердого грунта". Однако на преимущественно плоской местности востока и юга Украины эффективность такой маскировки заметно меньше, а полеты на очень маленькой высоте существенно снижают эффективность боевых самолетов при выполнении многих ключевых задач.

На Западе начиная с 90-х годов мы в значительной мере полагались на многоцелевые боевые самолеты, такие как F-16, Typhoon и Rafale, которые обеспечивали оперативную и точную огневую поддержку войск в операциях по борьбе с повстанцами и интервенциях. Однако такая форма непосредственной авиационной поддержки требует, чтобы истребители летали на высоте примерно 4,5 тысячи метров, то есть вне досягаемости зенитных ракет и ракет ПЗРК. В этих случаях истребители используют блоки наведения с мощными камерами, чтобы обнаруживать, идентифицировать и обозначать цели для управляемых бомб и ракет. Действовать таким образом в зоне покрытия систем ЗРК противника невозможно, потому что истребители, летающие у линии фронта на средней высоте, будут быстро сбиты. На очень низких высотах у пилотов крайне мало времени – всего несколько секунд, – чтобы увидеть потенциальные цели из-за плоского угла, под которым они приближаются, а также высокой скорости и маневров уклонения, необходимых для уменьшения риска попадания под огонь ПЗРК. То есть использование блоков наведения и точная доставка бомб или ракет с лазерным наведением для поражения движущихся целей на поле боя становится чрезвычайно сложной задачей. Можно использовать бомбы с GPS-наведением или ракеты класса "воздух-земля", но они зачастую способны поражать лишь неподвижные цели, и точные координаты должны быть известны до того, как ракета будет выпущена.

Таким образом, украинские пилоты вряд ли смогут оказать существенную непосредственную воздушную поддержку украинским наземным войскам в боях, которые определят ход конфликта в этом году, – даже если они получат западные истребители. Но западные самолеты необходимы, чтобы существенно повысить способность украинских пилотов бороться с российскими самолетами и крылатыми ракетами в режиме "воздух-воздух". Западные истребители могли бы противостоять крылатым ракетам так, как это уже делают МиГ-29 и Су-27, на средней высоте в более безопасных районах украинского воздушного пространства, вдали от линии фронта.

В процессе противостояния российским истребителям и штурмовой авиации западным самолетам, управляемым украинскими пилотами, вероятнее всего, придется держаться на малых высотах, чтобы не попасть в зону действия дальнобойных ЗРК С-400. Но, если они будут оснащены ракетами, такими как новейшие американские AIM-120C/D AMRAAM или европейские ракеты Meteor, западные истребители смогут гораздо более эффективно угрожать и тем самым оттеснять российские самолеты от линии фронта. Поскольку украинские зенитно-ракетные войска продолжают медленно, но неуклонно нести потери и рискуют скоро остаться без ракет советского и российского производства, которые они используют в качестве боеприпасов, передача Киеву западных истребителей станет важным фактором, который помешает российским ВВС вернуть себе способность эффективно бомбить украинские силы.

Какие бы западные истребители Украина ни получила в конечном счете, необходимо будет проделать огромную логистическую и учебную работу, чтобы создать наземную поддерживающую инфраструктуру и подготовить личный состав к управлению сложными современными самолетами – и все это под огнем российских ракет. Однозначно потребуется помощь западных контрактников, которые буду направлять и обучать украинских специалистов. Кроме того, любые западные истребители, переданные Киеву, сразу же станут приоритетной целью для российских ракетных ударов, поэтому им придется регулярно перемещаться с базы на базу. Это также сопряжено со значительным политическим риском. Однако переподготовка украинских пилотов, которые уже умеют управлять украинскими истребителями, – это менее сложная задача, потому что летать на западных истребителях намного проще, чем на советских аналогах, хотя использовать их в качестве систем вооружения все же сложнее.

Риски эскалации в связи с возможной поставкой западных истребителей преувеличены: в силу угрозы со стороны российских ЗРК западные истребители в руках украинцев станут практически исключительно оборонительным оружием – если только их намеренно не оснастить крылатыми ракетами большой дальности.

Однако самым серьезным вызовом, вероятно, являются издержки упущенных возможностей. Логистический потенциал Запада и потенциал его военного персонала далеко не безграничен, поэтому, если начать сейчас поставлять Киеву западные истребители, придется направить на эти цели тех людей, ресурсы и вспомогательную инфраструктуру, которые нужны для выполнения гораздо более неотложных задач – в частности, для предоставления западных танков, бронемашин, боеприпасов и наземного оборудования ПВО, которые потребуются для масштабных наземных сражений в ближайшем будущем.

В конечном счете, ни российская, ни украинская армия не опираются на поддержку с воздуха в той мере, в какой это делают силы НАТО. Они представляют собой в первую очередь артиллерийские и бронетанковые войска. Украинские ВВС, несомненно, нуждаются в западных истребителях, которые позволят им улучшить потенциал противовоздушной обороны и расширят их возможности по нанесению ударов, дополнив наземные средства, такие как HIMARS. Однако вопрос заключается в том, не лучше ли на данном этапе использовать ресурсы, необходимые для передачи истребителей Киеву, на решение более неотложных задач, – учитывая, что в ближайшие месяцы западные истребители не помогут существенным образом изменить ход наземных сражений.

Автор: Джастин Бронк (Justin Bronk), научный сотрудник и член команды проекта "Авиация и технологии в военных науках" (Airpower and Technology in the Military Sciences) в Королевском институте оборонных исследований.