Глава Минобороны Украины Резников сообщил о наборе группы пилотов для обучения на американские истребители F-16

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Украина готова отправить пилотов на обучение управлению истребителями западного производства, необходимое для этого количество летчиков уже отобрано. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Воздушные силы ВСУ подготовили группу пилотов, которые отправятся на обучение эксплуатации американских F-16. По словам Резникова, это произойдет, как только будет определена страна, где пройдет подготовка. При этом он не стал называть количество отобранных пилотов, но подчеркнул, что в группу также вошли представители технических служб, которые будут обучаться обслуживать истребители.

Когда будут готовы технологично все необходимые условия, мы начнем обучение. Главное, что наши пилоты готовы, командование Воздушных сил уже отобрало кандидатов, соответствующее количество пилотов, а также, кроме пилотов, хочу подчеркнуть, это инженеры, техники, механики

- заявил Резников.

На данный момент в Киеве не раскрывают, когда Воздушные силы ВСУ получат F-16 и в каком количестве. Существовало мнение, что произойдет это к осени этого года, но в США не подтвердили такую информацию заявив, что поставка самолетов может занять много времени.

По обучению украинских пилотов информации немного больше, желание вести подготовку выразили сразу несколько стран, включая Великобританию, Нидерланды, Францию и т.д., осталось только определить, где именно это будет происходить и за чей счет. Польша предлагает у себя и за деньги Евросоюза, но скорей всего этим будут заниматься Нидерланды, они же передадут истребители F-16 устаревшей модификации из состава собственных ВВС.