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Военное обозрение

Швеция приняла решение о вступлении в «танковую коалицию» после посещения Киева министром обороны Полом Йонсоном

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Источник изображения: topwar.ru

Швеция наконец-то вступила в так называемую "танковую коалицию", куда ее неоднократно зазывала Украина. Произошло это во время визита в Киев министра обороны страны Пола Йонсона.

Глава военного ведомства Швеции Пол Йонсон и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин прибыли в Киев, где провели встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. В ходе встречи стороны обсудили поставки вооружения Украине, обучение военнослужащих ВСУ, в общем все, что касалось помощи Киеву и что могла поставить Швеция.

На совместном брифинге по итогам встречи, радостный Резников заявил, что шведы приняли решение вступить в "танковую коалицию". Зачем это им не поясняется, десять танков Stridsvagn 122 - это шведская модификация немецкого танка Leopard 2A5, в Стокгольме и так обещали Киеву, без вступления во всякие коалиции.

Королевство Швеция приняло решение принять участие в "танковой коалиции"

- заявил Резников.

Кроме того, Украина ожидает поставки шведских артиллерийских систем Archer, но сроки передачи в Киеве не обозначили заявив, что ждут их в течение этого года. Также Швеция проводит обучение украинских военных применению САУ Archer и броневиков CV 90.

Пригласил Резников шведов и в будущую "самолетную коалицию" и намекнул, что в Киеве хотели бы иметь на вооружении шведские истребители Gripen. И это после нескольких отказов. Действительно, их в дверь, а они в окно.

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Страны
Украина
Швеция
Продукция
Gripen NG
Leopard-2
Проекты
CV-90
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