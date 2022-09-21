Войти
ЦАМТО

Чехия планирует достичь уровня военных расходов в размере 2% ВВП к 2024 году

77
0
0
JAS-39 «Грипен»
Истребитель JAS-39 «Грипен» ВВС Чехии.
Источник изображения: www.army.cz

ЦАМТО, 20 сентября. Оборонный бюджет Чешской Республики может достичь 2% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2024 году – на год раньше, чем планировалось ранее. Об этом, как сообщает Business Standard, заявил 16 сентября премьер-министр Петр Фиала.

Тем не менее, как заявил чешский премьер, это будет непростой задачей, поскольку в 2022 ф.г. бюджет оборонного ведомства составляет всего 89 млрд. чешских крон (3 млрд. долл.).

В своем программном заявлении, обнародованном в январе 2022 года, чешское правительство пообещало достичь финансирования оборонных расходов в размере 2% ВВП к 2025 году. Этот план предусматривал увеличение бюджета примерно на 30 млрд. крон в 2023 году и на ту же сумму в 2024 году.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что министерство обороны испытывает хроническое недофинансирование, что создает проблемы для выполнения графика модернизации армии. Тем не менее, его правительство в последние месяцы предприняло ряд шагов для продвижения процесса вперед.

План модернизации включает такие проекты приобретения, как закупка боевых машин пехоты CV-90 в Швеции и истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в США. В планы модернизации также входит приобретение новых многоцелевых вертолетов, транспортных самолетов, РЛС ПВО и ракет.

Как отмечает Armyrecognition.com, Вооруженные силы Чехии в настоящее время в значительной степени используют технику времен Варшавского договора. Во время "холодной войны" Чехословакия была крупным производителем и поставщиком танков, бронетранспортеров, военных грузовиков и учебно-тренировочных самолетов. Основная часть военного экспорта шла партнерам по СЭВ. По состоянию на текущий момент срочно требуется замена морально устаревшего оборудования и приведение его в соответствие со стандартами НАТО.

В случаях, когда это возможно, Министерство обороны Чехии закупает продукты национальных предприятий или совместно произведенные в Чешской Республике. В частности, это огнестрельное оружие компании Ceska zbrojovka Uhersky Brod, а именно пистолет CZ 75, пистолет-пулемет CZ Scorpion Evo 3 и штурмовые винтовки CZ 805 BREN и BREN 2. Кроме того, на вооружении чешской армии находится около 3000 автомобилей T810 и T815 различных модификаций производства чешской компании Tatra Trucks. Завод Tatra Defense Vehicle обеспечивает лицензионное производство бронеавтомобилей "Пандур-2" и "Титус". Такие самолеты, как L-39 "Альбатрос", L-159 ALCA и L-410 "Турболет", также производятся на национальных мощностях.

В начале 2019 года Минобороны Чехии объявило о программе модернизации, предусматривающей приобретение 210 новых современных БМП в качестве замены устаревающих BVP-2. В мае 2022 года Министерство обороны Чехии объявило, что получит 15 танков "Леопард-2A4" из Германии в обмен на чешские танки, которые будут переданы Украине, а позднее закупит до 50 современных вариантов ОБТ "Леопард-2A7+".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Украина
Чехия
Швеция
Продукция
F-35
L-159
L-39
L-410
Leopard-2
Компании
Tatra
Проекты
CV-90
NATO
Похожие новости
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
18.08.2021
Боевая мощь потомков гуннов
30.06.2021
Игры в танчики
26.04.2017
Равнение на Швейка
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS