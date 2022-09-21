Чехия планирует достичь уровня военных расходов в размере 2% ВВП к 2024 году

ЦАМТО, 20 сентября. Оборонный бюджет Чешской Республики может достичь 2% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2024 году – на год раньше, чем планировалось ранее. Об этом, как сообщает Business Standard, заявил 16 сентября премьер-министр Петр Фиала.

Тем не менее, как заявил чешский премьер, это будет непростой задачей, поскольку в 2022 ф.г. бюджет оборонного ведомства составляет всего 89 млрд. чешских крон (3 млрд. долл.).

В своем программном заявлении, обнародованном в январе 2022 года, чешское правительство пообещало достичь финансирования оборонных расходов в размере 2% ВВП к 2025 году. Этот план предусматривал увеличение бюджета примерно на 30 млрд. крон в 2023 году и на ту же сумму в 2024 году.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что министерство обороны испытывает хроническое недофинансирование, что создает проблемы для выполнения графика модернизации армии. Тем не менее, его правительство в последние месяцы предприняло ряд шагов для продвижения процесса вперед.

План модернизации включает такие проекты приобретения, как закупка боевых машин пехоты CV-90 в Швеции и истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в США. В планы модернизации также входит приобретение новых многоцелевых вертолетов, транспортных самолетов, РЛС ПВО и ракет.

Как отмечает Armyrecognition.com, Вооруженные силы Чехии в настоящее время в значительной степени используют технику времен Варшавского договора. Во время "холодной войны" Чехословакия была крупным производителем и поставщиком танков, бронетранспортеров, военных грузовиков и учебно-тренировочных самолетов. Основная часть военного экспорта шла партнерам по СЭВ. По состоянию на текущий момент срочно требуется замена морально устаревшего оборудования и приведение его в соответствие со стандартами НАТО.

В случаях, когда это возможно, Министерство обороны Чехии закупает продукты национальных предприятий или совместно произведенные в Чешской Республике. В частности, это огнестрельное оружие компании Ceska zbrojovka Uhersky Brod, а именно пистолет CZ 75, пистолет-пулемет CZ Scorpion Evo 3 и штурмовые винтовки CZ 805 BREN и BREN 2. Кроме того, на вооружении чешской армии находится около 3000 автомобилей T810 и T815 различных модификаций производства чешской компании Tatra Trucks. Завод Tatra Defense Vehicle обеспечивает лицензионное производство бронеавтомобилей "Пандур-2" и "Титус". Такие самолеты, как L-39 "Альбатрос", L-159 ALCA и L-410 "Турболет", также производятся на национальных мощностях.

В начале 2019 года Минобороны Чехии объявило о программе модернизации, предусматривающей приобретение 210 новых современных БМП в качестве замены устаревающих BVP-2. В мае 2022 года Министерство обороны Чехии объявило, что получит 15 танков "Леопард-2A4" из Германии в обмен на чешские танки, которые будут переданы Украине, а позднее закупит до 50 современных вариантов ОБТ "Леопард-2A7+".