Финляндия уже в НАТО, Швеция балансирует на краешке

Помогая Украине, обе страны не слишком усердствуют

После начала нынешней украинской кампании Швеция и Финляндия в панике устремились в НАТО, ибо только этот альянс мог спасти их от «чудовищной путинской агрессии». Прием и без того давно уже интегрированных с НАТО Скандинавских стран в Североатлантический блок должен был произойти автоматически – за пару месяцев. Но неожиданно на пути Стокгольма и Хельсинки встала Анкара, требующая от бывших нейтралов прекратить поддержку курдских боевиков и перестать давать им убежища на своих территориях.

Финны в конце концов несговорчивых турок уломали и все-таки стали 31-м членом альянса. Шведы же находятся в подвешенном состоянии до сих пор. Причем регулярные акции с сожжениями Корана в рамках «свободы слова» производят весьма странное впечатление.

Иногда возникают подозрения, что в Стокгольме осознали: членство в НАТО не только не повысит, но напротив – существенно понизит безопасность страны. Потому что до прошлого года никто в России Швецию противником не считал. А теперь она таковым становится. При этом только «альтернативно мыслящий» может всерьез предположить, что «в случае чего» Соединенные Штаты ради Стокгольма и Гетеборга пожертвуют Вашингтоном и Нью-Йорком.

Но забрать заявку назад политически невозможно. Поэтому надо сделать так, чтобы Турция и дальше накладывала вето на прием Швеции в НАТО.

Именно благодаря нейтралитету Швеция и Финляндия в предыдущие годы создали одни из самых мощных в Европе армий («Хорошо вооруженный нейтралитет», «НВО», 31.03.23). В какую сторону подействует на их военные возможности членство в НАТО – пока сказать крайне сложно.

ШВЕДСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сухопутные войска Швеции разделены на четыре региональных командования – «Север» (штаб в городе Боден), «Центр» (Стокгольм), «Запад» (Шёвде), «Юг» (Ревингехед). Имеется два штаба механизированных бригад – 2-й (Шёвде) и 3-й (Боден). При этом в мирное время сухопутные войска включают только учебные полки:

пять пехотных (1-й лейб-гвардейский (Кунгсэнген), 13-й Даларнский (Фалун), 18-й Готландский, 19-й Норрботтенский (Боден), 21-й Вестергётландский (Соллефтео);

два бронетанковых (4-й Скараборгский (Шёвде) и 7-й Южносконский (Ревингехед);

3-й лейб-гвардейский гусарский (Карлсборг, фактически это полк воздушно-десантных войск либо сил специальных операций (ССО);

4-й Норрландский драгунский (арктический/ССО, Арвидсъяур);

два артиллерийских (8-й (Боден), 9-й (Кристинехамн);

6-й Гётский противовоздушной обороны (Хальмстад), 2-й инженерный (Экшё), управления и связи (Энчёпинг), 2-й тылового обеспечения (Шёвде).

Регулярных развернутых частей нет.

Танковый парк включает 120 Strv122 («Леопард-2А5»). На вооружении состоят до 315 боевых машин пехоты (БМП) CV90 (и 122 вспомогательные машины на ее базе – 42 боевые разведывательные машины (БРМ) Epbv90, 54 командно-штабные машины (КШМ) Stripbv90A, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bgbv90); 380 южноафриканских бронеавтомобилей RG-32М «Ньяла»; 203 БТР финского производства ХА180 (из них 35 в варианте Patgb180, 20 Patgb 202A, 148 Patgb203A) и 113 новейших ХА360 (AMV, Patgb 360); 153 собственных BvS-10 и 172 Pbv302 (и 87 вспомогательных машин на его базе).

Артиллерия включает 48 новейших колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) «Арчер», 40 самоходных 120-мм минометов Grkpbv90 на шасси БМП CV90 и до 308 минометов (84 120-мм, 108 81-мм (еще до 116 на хранении).

Имеются отечественные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) RBS-56 «Билл» и американские «Тоу» (RB-55).

Наземную ПВО составляют четыре батареи американской зенитно-ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот» (по три пусковые установки (ПУ), три батареи отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) RBS-23 (в каждой по три ПУ, по шесть зенитных управляемых ракет (ЗУР), 16 ЗРК RBS-98 (четыре немецких ЗУР IRIS-Т на шасси BvS-10), 60–70 ЗРК RBS-70 и 30 ЗСУ Lvkv90 (на базе БМП CV90).

ВВС Швеции включают 7-ю, 16-ю, 17-ю, 21-ю и вертолетную авиационные флотилии. В строю ВВС имеются 100 истребителей JAS-39C/D «Гриппен» (73 С, 23 D, четыре Е). Кроме того, в лизинге в Чехии находятся 12 JAS-39C и два JAS-39D, юридически принадлежащих ВВС Швеции. Аналогичное количество самолетов находится в лизинге у Венгрии, но они специально для этого и строились и в состав ВВС Швеции не входили (кроме 1 JAS-39D). Еще шесть «Гриппенов» находятся в распоряжении фирмы – производителя СААБ (1 С, 1 NG, 1 В, 3 Е). Наконец, 79 JAS-39А, 11 JAS-39В и 1 JAS39D выведены из состава ВВС, их дальнейшая судьба не определена (пока они находятся на хранении).

На вооружении ВВС Швеции также состоят четыре самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) (2 S-102B, 2 S-100D), 1 самолет оптической разведки Тр-100А (он же OS100), 9 транспортных и вспомогательных самолетов (6 С-130Н/Тр84, в том числе 1 заправщик), 1 Tp-100C, 2 Tp-102 (1 С, 1 D); еще 2 С-130Н – на хранении), до 59 учебных SK-60 (до 34 А, до 13 В, до 12 С; еще до 17 А, до 11 В, до 8 С, 1 Е на хранении).

Все вертолеты ВС Швеции, в том числе из состава армейской и морской авиации, объединены в одну флотилию в составе ВВС. Это до 18 HKP-14 (NH90), 20 HKP-15 (A-109M), 15 НКР-16 (UH-60). Кроме того, 1 НКР-10 (AS-332) и до 7 HKP-9A (Bo-105CB) находятся на хранении.

ВМС Швеции включают три десятка единиц. В составе подводного флота имеются три подводные лодки (ПЛ) типа «Готланд» и одна типа «Вестергетланд»/«Сёдерманланд» (еще одна в отстое). Надводные силы представлены корветами типов «Стокгольм» (два, переоборудованы в патрульные корабли), «Гётеборг» (два, еще два находятся в консервации), «Висбю» (пять). А также патрульным кораблем (бывшим минным заградителем) «Карлскрона», 11 сторожевыми катерами типа «Таппер», тральщиками типов «Ландсорт» (два, выведены из состава ВМС и находятся в отстое), «Костер» (пять) и «Стирсё» (четыре). Имеется также до 147 катеров С-90 и до 5 С-90Е, которые могут использоваться в качестве патрульных или десантных. На вооружении войск береговой обороны находятся береговые противокорабельные ракеты (ПКР) RBS-15KA (шесть ПУ) и RBS-17 «Хеллфайр» (90).

ФИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сухопутные войска Финляндии организационно делятся на четыре военные провинции (Северная, Южная, Западная, Восточная). В их составе имеется пять бригад (бронетанковая, егерская, «Карелия», «Кайнуу», «Пори») и два егерских полка (гвардейский и «Утти», являющийся полком ССО).

Танковый парк включает 200 немецких «Леопард-2» (по 100 А4 и А6; еще 25 А4 на хранении как источники запчастей, 16 переоборудованы в инженерные машины). Имеются 20 БРМ БМП-1TJ (еще 14 на хранении), 212 БМП (110 советских БМП-2, 102 шведских CV90), более 1 тыс. БТР (394 советскиx МТЛБ, 47 южноафриканских RG-32, остальные – собственные финские: 464 ХА-180/185 (еще от 4 до 12, возможно, на хранении), 101 ХА-202 (еще до 10, возможно, на хранении), 48 ХА-203, 62 ХА-360 (AMV).

Велико количество артиллерийских систем. Самоходные артиллерийские установки (САУ) – 74 советских 2С1 (местное название – РsН-74, 122 мм), 18 2С5 (Telak-91, 152 мм, выводятся из состава ВС), 33 южнокорейских К9 (155 мм). Почти все буксируемые орудия – также советские: 234 Д-30 (Н-63) (122 мм), до 76 М-46 (К-54) (130 мм), до 24 2А36 (К89) (152 мм). Имеются также орудия собственного производства: 56 К98 и 113 К83 (155 мм). На хранении находится до 237 устаревших 122-мм гаубиц.

Все минометы – собственного производства: 18 ХА-361 AMOS (120 мм, на шасси БТР ХА-360), 822 KRH92 (120 мм), до 1400 (81 мм). Реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 36 чешских RM-70, 41 американская MLRS. Для последних приобретено 70 тактических ракет ATACMS с дальностью стрельбы 300 км. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) – 158 израильских «Спайк» (140 MR, 18 ER).

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) – 16 немецких ASRAD (ITO 05), 20 французских «Кроталь-NG» (ITO 90) на шасси БТР ХА-181, 1 дивизион (3 батареи) российских «Бук» (ITO 96; скорее всего уже списаны), две батареи (24 пусковые установки (ПУ)) норвежских NASAMS. Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) – 86 шведских RBS-70 (ITO 05/05M) и до 75 американских «Стингер» (на хранении находится до 160 российских ПЗРК «Игла-1» и до 100 «Игла»). Зенитные самоходные установки (ЗСУ) – семь «Марксман» (35 мм) на шасси танка «Леопард-2А4». Зенитные орудия – до 945 советских ЗУ-23–2 (23ITK61/95) (23 мм), 16 швейцарских «Эрликон» GDF (35ITK88) (35 мм).

Армейская авиация представлена 28 транспортными вертолетами – 21 европейский NH90, 7 американских Хьюз 500.

ВВС страны включают три авиационных крыла: «Лаппи» (штаб – город Рованиеми, включает 11-ю истребительную эскадрилью), «Сатакунта» (Пирккала, включает вспомогательную авиацию), «Карьяла» (Сиилинярви, включает 31-ю истребительную эскадрилью). ВВС имеют в своем составе 62 истребителя-бомбардировщика американского производства F-18 «Хорнет» (55 С, 7 D). Для них были приобретены новейшие крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью полета 370 км. Кроме самих США такие ракеты имеют еще лишь ВВС Австралии и Польши.

На вооружении финских ВВС также состоят три американских самолета РЭБ «Лирджет-35А» и один испанский С-295М, восемь транспортных самолетов (2 С-295М, шесть швейцарских РС-12), до 70 учебных самолетов (до 28 немецких G115, 21 английский «Хок» Мк51 (еще до 15 на хранении), 16 «Хок» Мк66; до 19 собственных L-70 «Винка» и 1 L-90 находятся на хранении).

Кроме собственно ВВС у Финляндии имеется авиация пограничной охраны. Она включает два немецких базовых патрульных самолета Do-228 и 14 вертолетов – 5 AB-412, 5 AS332 (Н215), 4 AW119KE.

ВМС Финляндии включают восемь ракетных катеров (по четыре типов «Раума» и «Хамина»), пять минных заградителей (два типа «Хаменмаа», три типа «Пансио»), 13 тральщиков (три типа «Катанпаа», шесть типа «Кииски» (еще один в отстое), четыре типа «Куха» (еще два в отстое), более 100 десантных катеров (12 типа «Йеху», 38 типа «Юрмо», не менее 26 типа «Уиско», 37 типа G). Береговая оборона включает батарею ПКР RBS-15K (4 ПУ) и береговые орудия: 25–30 K-53tk, 15 130К90–60 (130 мм), 16 башен танков Т-55 (100 мм) (последние, возможно, демонтированы).

УКРАИНСКИЙ СЮЖЕТ

Обе страны поддерживают Украину почти так же горячо, как прибалты и поляки. Но военная помощь Киеву с их стороны ограничена. Швеция отправила Украине несколько десятков ракет RBS-17 (американская авиационная противотанковая управляемая ракета AGM-114 «Хеллфайр», переделанная в Швеции для пуска с наземных ПУ по катерам и кораблям). Также Стокгольм обещает Киеву 50 БМП CV90, не менее шести САУ «Арчер» и неопределенное количество «Леопардов». Поставка БМП уже произошла, причем 1 CV90 уже потеряна, а другая успела стать трофеем ВС РФ.

Финляндия передала Киеву только БТР ХА-185. Их количество точно не известно. Украинской армией уже потеряны восемь таких БТР (семь уничтожены, один ХА-185 служит теперь в рядах ВС РФ). Возможно, происходит тайная передача Украине САУ и буксируемых орудий советского производства.

Скромность скандинавов может объясняться ограниченностью возможностей. А может быть, они понимают, что в игре против России не надо слишком сильно заигрываться.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.