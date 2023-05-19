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Военное обозрение

Спикер Верховной Рады Стефанчук пообещал скорое прибытие дополнительных систем ПВО NASAMS из Норвегии

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия в ближайшее время поставит на Украину дополнительные системы ПВО NASAMS, производство которых ведется на одном из предприятий Kongsberg Defence & Aerospace AS – дочерней компании норвежского концерна Kongsberg Gruppen. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Делегация украинского парламента прибыла в Норвегию, чтобы ознакомится с производством зенитных систем для Украины и поторопить норвежцев на фоне проблем украинской ПВО. По словам Стефанчука, который и возглавлял делегацию, были проведены переговоры с президентом Kongsberg Defence&Aerospace Эйриком Ли на тему увеличения поставок ЗРК NASAMS Киеву. К чему пришли стороны не сообщается, но спикер ВРУ заявил, что в скором времени на Украину прибудут дополнительные комплексы.

Украина должна одержать победу в войне, которую развязала Россия. И Украина одержит победу. Норвегия бок о бок с нами

- заявил Стефанчук.

Какое количество комплексов поставит Норвегия, пока не известно, ранее норвежцы обещали передать Киеву два огневых взвода. В состав одной батареи входит три взвода, каждый из которых включает в себя две или три пусковые установки, радар AN/MPQ-64f1 Improved Sentinel, один автомобиль управления и один автомобиль с оптической станцией MSP500.

На сегодняшний день на вооружении Украины стоит две батареи ЗРК NASAMS. Шесть комплектов обещали Соединенные Штаты, именно их производство ведет Норвегия. Еще один комплект обещан Канадой. На Украине комплексу NASAMS поют дифирамбы, впрочем, как и ЗРК Patriot. По мнению Киева, западные системы ПВО превосходят российские в разы.

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Страны
Канада
Норвегия
Россия
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Компании
Kongsberg
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