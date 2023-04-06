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ТАСС

Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны делают все, чтобы конфликт был "максимально продолжительным и кровопролитным"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Размер военной помощи Соединенных Штатов Украине с начала СВО превысит $35 млрд после одобрения нового пакета вооружений. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, собирать по всему миру иностранных наемников, делать все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным", - сказала она.

"Вот вчера в пресс-службе Пентагона заявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи размером $2,6 млрд. В его рамках на Украину будут поставлены боеприпасы для систем ПВО, включая комплексы Patriot, NASAMS, а также ракетных систем залпового огня "Град" и HIMARS, артиллерийские снаряды натовского калибра. Таким образом с начала специальной военной операции размер американской военной помощи Украине составит более $35 млрд. Это только американской", - указала дипломат.

Захарова также обратила внимание на опубликованные ранее подсчеты ТАСС по обещанным Западом поставкам танков на Украину. "По словам главы оборонного ведомства США Ллойда Остина, девять натовских стран согласились предоставить киевскому режиму более 150 танков Leopard для формирования девяти танковых бригад. По подсчетам информационного агентства ТАСС, в 2023 году все страны Запада обещали Украине 293 танка, из них 19%, а именно 57 единиц, уже переданы киевскому режиму", - указала она.

"Я хотела бы перечислить страны, которые снабдили или намереваются снабдить киевский режим танками для борьбы с Россией: США, Британия, Германия, Франция, Канада, Испания, Нидерланды, Норвегия, Дания, Польша, Португалия, Финляндия, Швеция. Многие из этих стран ранее уже пытались воевать с нашей страной", - резюмировала представитель российского дипведомства. 

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Страны
Германия
Дания
Испания
Канада
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Продукция
HIMARS
NASAMS
Patriot ЗРК
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1 комментарий
№1
06.04.2023 11:33
А че у нас даже красной линии на этот счет на нашлось никакой? Вот те на... промашечка какая... НО СПИЧ прозвучал независимо от цвета линии...
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