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Известия.ru

Минобороны показало пуски ракет Су-25 с малых высот по объектам и технике ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Боевую работу штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперациии 18 мая показало Минобороны России. С малых высот экипажи штурмовой авиации парами выполнили пуски ракет.


На видео представлено, как военные инженеры готовят самолет к вылету, заряжают и заправляют Су-25. Затем пилот устраивается в кабине и поднимает штурмовик в небо. Боевая задача экипажей — нанести ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, уточнили в Минобороны.

Днем ранее, 17 мая, военное ведомство показало, как летчики ВКС РФ выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российских военных и союзных сил. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
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