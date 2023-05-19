Вот что будет с отношениями Турции и России, когда Эрдоган победит выборах

Yeni Şafak: при Эрдогане Турция продолжит балансировать между США и Россией

Благодаря психологическому преимуществу, полученному в первом туре, Эрдоган выиграет во втором туре с еще большим превосходством, уверен автор статьи из Yeni Şafak. В случае его победы на выборах Турция продолжит сбалансированную политику в рамках противостояния Запада России и Китаю.

14 мая мы пережили еще одну историческую ночь. Количество голосов, полученных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, превысило 27 миллионов, и это самая высокая цифра за все время. Мы увидели, что такие тезисы, как «пять миллионов новых избирателей станут помехой для действующего президента», «настроение „хватит“ у электората может обеспечить победу оппозиции», «экономические проблемы гарантируют смену власти», не отразились на результатах. Проблемы, возникшие между партнерами по оппозиции, их неспособность предложить четкий посыл, несмотря на сформулированную совместную программу, и трудности, с которыми столкнулся кандидат Кемаль Кылычдароглу (Kemal Kılıçdaroğlu) при убеждении широких масс, определили судьбу выборов. Благодаря сильному психологическому преимуществу, полученному в первом туре, Эрдоган во втором туре достигнет еще большего численного превосходства и одержит победу.

Результаты выборов будут иметь много важных последствий для внутренней политики. Небольшие партии, партнеры по оппозиции, будут представлены в парламенте, но, пока оппозиционный альянс остается в меньшинстве, партийным лидерам придется заниматься политикой вне парламента. Неудивительно, если в Республиканской народной партии, которая не смогла получить ожидаемую поддержку на выборах, несмотря на выдвижение кандидата в президенты, начнется обсуждение как ее видения, так и руководства. Ситуация, при которой альянс Эрдогана получает превосходство в парламенте, а сам он переизбирается на пост президента, означает, что власть будет обладать необходимым большинством для выполнения своих обещаний в таких областях, как экономика, образование и борьба с терроризмом. В этом уравнении оппозиция без коренной трансформации не сможет предложить альтернативу власти. В период предвыборной кампании мы видели, что, несмотря на многие проблемы, людям было трудно поверить в способность оппозиции управлять страной и преобразовывать ее.

А с точки зрения внешней политики, претензии Турции на роль региональной державы и глобального игрока будут сохраняться и усиливаться. Турция особенно после попытки государственного переворота 2016 года продемонстрировала способность делать революционные шаги, прежде всего в Сирии, Ливии и на Южном Кавказе. Турция внесла решающий вклад в глобальную цепочку поставок во время пандемии и стала активным участником борьбы с изменением климата. Мы наблюдали, как Турция, у которой были натянутые отношения со странами Персидского залива из-за противодействия блокаде Катара, восстановила эти отношения в прошлом году. Турция, хотя и поддержала Украину во время спецоперации, не пожелала сжигать мосты с Россией. Наряду с этим Турция вывела свои отношения с Центральной Азией на высочайший уровень. Мы также стали свидетелями того, что Турция продолжает играть активную роль на международных платформах, таких как НАТО и ООН, а также развивает свои торговые отношения с Европой.

Благодаря новой политической легитимности, обеспеченной результатами выборов, правящая партия будет находиться в более удобном положении для выполнения своих обещаний во внутренней политике в предстоящий период. Если альянс Эрдогана будет стремиться к крупным инициативам, таким как новая конституция, ему может понадобиться поддержка со стороны оппозиционных партий, при этом пока неясно, сформируются ли условия для этого. «Комфорт» во внутренней политике может способствовать сохранению регионального влияния Турции и ее устремлений в качестве глобального игрока во внешней политике. Что касается усилий по устранению озабоченностей в сфере безопасности на севере Сирии, Турция, очевидно, сядет за стол переговоров с Россией, Ираном и сирийским режимом с более сильными позициями. Приоритеты Турции будут включать дальнейшее сужение территории Рабочей партии Курдистана (РПК) / Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии и содействие добровольному и безопасному возвращению беженцев в свои страны. Достижение этих целей также поспособствует внесению Турцией вклада в комплексное политическое урегулирование сирийского вопроса.

Можно сказать, что результаты выборов дадут более широкое пространство для маневра в отношениях с Европой и США. Нетрудно предсказать, что Турция продолжит проводить сбалансированную политику в условиях конфронтации Запада с Россией и Китаем, отдавая приоритет национальным интересам. Вместе с тем в ближайшие месяцы мы можем стать свидетелями более интенсивных столкновений на украинском фронте. Следует иметь в виду, что поддержки Украины со стороны США и ЕС может быть недостаточно для поражения России, при этом существует вероятность затягивания военного конфликта на многие годы и уменьшения объемов западной помощи. С другой стороны, в случае поражения России Турция может внести решающий вклад в восстановление Украины, а в случае затяжного конфликта — в поиск дипломатических решений. В обоих сценариях сбалансированная политика Турции в украинском вопросе позволит ей действовать более согласованно с Западом.

Усиление Турции против РПК / YPG в Сирии может привести к снижению напряженности в турецко-американских отношениях, заставив США пересмотреть свою поддержку YPG. Частичное сближение с Европой и США в украинском вопросе также может повысить эффективность Турции в НАТО. Такая динамика во внешней политике может внести вклад в турецкую экономику за счет увеличения прямых иностранных инвестиций с Запада. Результаты выборов, сигнализируя об обеспечении внутриполитической стабильности на следующие пять лет, также будут стимулировать иностранных инвесторов. Учитывая геополитическое положение нашей страны и региональные проблемы, у Турции нет ни возможности, ни необходимости быть на одной волне с Западом по всем вопросам. Однако расширение сфер сотрудничества с Западом при приоритетном внимании к национальным интересам положительно скажется на турецкой экономике, региональном влиянии Турции и ее роли в качестве глобального игрока.

Автор: Кадир Устюн (Kadir Üstün)