«Способны обнаруживать и классифицировать воздушные цели»: анонсированы поставки ВСУ новой партии радаров TRML-4D

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Немецкая компания HENSOLDT анонсировала поставку ВСУ новой партии РЛС TRML-4D, которую планируется закрыть во второй половине 2023 года «после обучения украинских операторов». Киевскому режиму планируется передать 6 радаров общей стоимостью 100 млн евро.

Ранее незалежной уже передавались TRML-4D в рамках сделки по закупке ЗРК IRIS-T SLM.

Мы рады поддержать ВСУ шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше укрепят украинскую сеть воздушного наблюдения и ПВО. Информация с TRML-4D поступает в единый национальный центр воздушной обстановки. Радары способны к раннему обнаружению, сопровождению и классификации различных типов воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты

- заявили в компании.

Как указывается РЛС с АФАР на основе нитрида галлия имеет возможность вести в рамках 3D-слежения примерно 1,5 тыс. целей на расстоянии до 250 км (истребитель обнаруживается на дистанции более 120 км, сверхзвуковая ракета – 60 км). Охват по азимуту составляет 360° (при вращении) и 100° (при фиксированном положении), значение ЭПР цели – 0,01 кв. м, частота обновления трека – менее одной секунды, развёртывание и демонтаж системы занимают 10 минут.