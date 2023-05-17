«Лопата остаётся самым важным снаряжением пехотинца»: финские военные сделали выводы из конфликта на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Финские аналитики внимательно изучают конфликт на Украине и делают соответствующие выводы, готовясь к противостоянию с Россией. Новый взгляд на ведение боевых действий озвучен в «Летописи пехоты» (Jalkaväen vuosikirja) – публикации штаба сухопутных войск страны, которая отражает основные наблюдения финских военных.

Необходимость подготовки к длительным боям; способность строить укрепления; борьба с беспилотниками; использование танков и способность русских к перегруппировке в ходе обороны – вот пять основных наблюдений

- отмечается в публикации.

Национальные вооруженные силы должны сосредоточиться на развитии «готовности вести долгую войну», написал майор Петри Песонен, руководитель исследовательского центра Академии Сухопутных войск. С его слов, необходим внушительный запас матчасти, особенно боеприпасов, и большой кадровый резерв, рассчитанный на компенсацию понесенных человеческих потерь.

Указывается на широкомасштабное использование БПЛА, в связи с чем конфликт на Украине называется «первой войной беспилотников».

Каждый солдат уже должен быть обучен как работе с БПЛА, так и защите от них

- подчеркнул Песонен.

Финские сухопутные войска уже весной 2022 года сообщили о заказе свыше тысячи малогабаритных БПЛА, предназначенных для разведки, наблюдения и наведения на цели, которые будут использоваться различными подразделениями от южного побережья страны до Северной Лапландии.

Отмечается, что в войне по-прежнему важную роль играют танки. Также большое значение имеет возможность бойцов укреплять свои позиции, в частности, пользуясь затишьем на фронте.

Но традиционная полевая лопата по-прежнему остаётся самым важным снаряжением пехотинца

- пояснил Песонен.