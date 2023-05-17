«Никто не говорил, что это невозможно». Украина ждет истребители F-16 и тренирует пилотов

Politico узнала о желании Украины получить от западных союзников до 50 истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы возможные поставки Киеву истребителей F-16 стали одной из центральных тем на саммите G7 в Японии и на встрече глав стран НАТО в Литве, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, стране необходимо около 40-50 таких машин, поскольку сейчас Украине «нечем остановить» российские самолеты, которые доставляют планирующие бомбы, поражающие цели на больших расстояниях.

Киев надеется получить от западных союзников до 50 истребителей F-16, сообщает газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба", - цитирует издание слова советника.

По его словам, стране сейчас "нечем остановить" российские самолеты, которые доставляют планирующие бомбы, поражающие цели на больших расстояниях.

«Мы понимаем, что наша ПВО не будет полноценной без истребителей F-16», - отметил он.

В связи с этим президент страны Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, отметил советник.

«Все понимают, что тема созрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей - это очень многообещающий признак», - заявил Сак.

По его словам, президент Украины получил «заверения» от западных глав государств во время своего последнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшее время.

Хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия пока не могут предложить Украине F-16, по словам советника, «у них есть важный голос в международной коалиции». Поэтому Украина хотела бы, чтобы они «поощряли» таких союзников, как США и Турция.

«Одна из забот украинцев заключается в том, как защитить свое небо от атак беспилотников, от ударов вертолетов, от российских истребителей. Поэтому совершенно естественно говорить обо всем, и авиация является частью разговора», - сказал Politico чиновник администрации президента Франции на условиях анонимности.

«Коалиция истребителей»

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине Зеленский сообщил, что Украина работает над созданием «коалиции истребителей», в которую должны войти страны, готовые предоставить Киеву боевые самолеты.

15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак, принимая Зеленского в Лондоне, заявил о планах создать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями, а также организовать обучение украинских пилотов.

"Речь идет не только о поставках самолетов, а также о тренировках пилотов, о всей сопутствующей логистической поддержке. Соединенное Королевство может сыграть значимую роль в этом», - цитирует Сунака Daily Telegraph.

Он пообещал на этой неделе провести переговоры с лидерами других государств по тематике этой коалиции.

Украинский президент заявил, что страна не может контролировать небо без истребителей.

«Мы хотим создать коалицию по реактивным самолетам, и я очень хорошо к этому отношусь. Мы говорили об этом... в ближайшее время вы услышите несколько, я думаю, очень важных решений - но нам нужно еще немного над этим поработать», - сообщил Зеленский.

Обучение, а не поставки

С начала военных действий в феврале 2022 года Киев пытался убедить союзников снабдить украинские вооруженные силы современными истребителями. Запад до сих пор не соглашался на это на фоне опасений по поводу дальнейшей военной эскалации и технических сложностей: необходимости строительства более длинных взлетно-посадочных полос на украинской территории и обучения пилотов.

Премьер Великобритании публично поддержал идею о поставке истребителей Украине, хотя и заявил, что Лондон пока не планирует это делать. По словам Сунака, он будет отстаивать необходимость отправки самолетов как на саммите Совета Европы в Исландии, так и на переговорах с мировыми лидерами в рамках G7.

Ранее власти Великобритании анонсировали начало обучения украинских пилотов летом, а также пообещали продолжить работу с другими странами по возможному предоставлению F-16 Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями.

«Мы открыли дверь для обучения пилотов истребителей. Обучение может начаться прямо сейчас», - сказал президент и отметил, что пока Франция не готова поставить Киеву истребители.

«Мы не будем поставлять оружие, которое позволит [Украине] поражать цели на российской земле», - подчеркнул Макрон.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, что США не меняли решение не предоставлять ВСУ истребители F-16. Тем не менее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что активная дипломатия приближает страну к эффективному "закрытию неба", и пообещал больше новостей в вопросе предоставления Киеву истребителей, добавив, что Киев "все получит".

Алиса Андреева