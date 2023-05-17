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ТАСС

МО РФ сообщило о перехвате российскими средствами ПВО семи ракет Storm Shadow

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Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

По данным военного ведомства, также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он. 

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