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Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила семь ракет большой дальности Storm Shadow

Российская противовоздушная система обороны (ПВО) за сутки перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 мая.


«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM», — сказал он.

Также были перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавили в ведомстве.

По словам генерал-лейтенанта, истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск ДНР были сбиты самолеты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины.

Накануне Минобороны впервые сообщило о перехвате российскими ПВО крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow в Донецкой Народной Республике (ДНР). Вместе с тем истребительной авиацией ВКС РФ в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка ДНР сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 Воздушных сил Украины.

Ранее, 13 мая, в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу этими ракетами, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор было нанесено уже несколько ударов.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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