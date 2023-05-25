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Известия.ru

В Великобритании заявили об истощении запасов оружия после его передачи Киеву

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Arron Hoare/UK MOD

Daily Mail: запасы вооружений Британии истощены после передачи ракет Storm Shadow Украине

У Великобритании заканчивается оружие для передачи Украине, заявил стратегический аналитик Говард Уилдон в интервью газете Daily Mail 24 мая.

Эксперт напомнил о недавней передаче Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии в 150 км. По его мнению, передача Киеву вооружений привела к тому, что у Лондона стало недостаточно средств «для защиты Великобритании и выполнения международных обязательств».

«Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы», — приводит его слова издание.

При этом он предположил, что срок годности ракет уже истек, поскольку большая часть запасов должна сохраниться в Великобритании на случай конфликта с участием вооруженных сил страны.

«Факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать», — заявил аналитик.

Он резюмировал, что Великобритания стала страной, которая в случае необходимости обороняться будет заведомо истощена.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

Так, 13 мая, в Луганске сообщили, что украинские боевики нанесли два удара по городу данным типом вооружения.

20 мая представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) отметил, что украинские боевики ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. По словам источника «Известий», снаряд попал в здание, после прилета начался пожар. Пострадавших не было.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что ПВО РФ в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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