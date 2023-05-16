"Очередной щедрый вклад": Лондон пообещал Киеву ударные дроны с действием до 200 км

Премьер Британии Сунак объявит о передаче армии Киеву ЗРК и дронов дальнего радиуса

15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где у него состоятся переговоры с британским премьером Риши Сунаком. Последний, как пишут местные СМИ со ссылкой на правительство, готов оказать Киеву очередную военную помощь. В частности, якобы запланировано поставить дроны с радиусом действия в 200 км, что почти равносильно поставленным ранее ракетам Storm Shadow. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заметил, что Москва относится к поставкам британского вооружения Киеву "чрезвычайно негативно".

Британский премьер Риши Сунак собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут «сотни зенитно-ракетных комплексов» и ударные беспилотники дальностью действия до 200 км, утверждает The Telegraph со ссылкой на канцелярию политика.

Сунак якобы объявит о своем решении в рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Планируется, что оружие «будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится нарастить свое сопротивление», говорится в материале.

Несколькими днями ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании выступит на саммите стран «Большой семерки» (G7), который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме за консолидацию оказываемой Украине поддержки.

15 мая Зеленский прибыл в Лондон, в том числе для переговоров с Риши Сунаком. Британский политик уже отреагировал на прибытие Зеленского постом в Twitter: "С возвращением".

Говоря ранее о своей заграничной поездке украинский политик отметил, что "Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в ответ на данные о предполагаемой новой военной помощи Украине заявил, что Москва "относится к этому чрезвычайно негативно".

"Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в первые места... Это не может оказать существенного (влияния) и принципиального воздействия на ход СВО», - считает представитель Кремля.

При этом он отметил, что это ведет к дальнейшим разрушениям и к ответным действиям со стороны России. «Для Украины делает эту историю гораздо сложнее», - добавил он.

Российское посольство в Лондоне скептически отнеслось к прибытию Зеленского. "Зеленский в городе. Время для британских налогоплательщиков сделать очередной щедрый вклад", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

На сайте правительства Соединенного Королевства 15 мая появилось сообщение о том, что британские специалисты начнут летом обучать пилотов с Украины использовать различные типы самолетов. Для этого украинцев будут обучать по адаптации программы, которую используют британские пилоты. Для этого будет открыт новый учебный центр.

"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F-16 - истребителей, которые предпочла Украина", - добавляется в сообщении.

При этом ранее британский премьер заявил, что его страна пока не планирует передавать Украине истребители F-16. Но переговоры Британии с союзниками на эту тему продолжаются, передает "Би-би-си".

С 2014 года Великобритания обучила 37 тыс. украинских военных, сообщила в понедельник канцелярия Риши Сунака.

"С начала полномасштабной войны Великобритания также обучила 15 тысяч украинских военных в Британии помимо 22 тысяч военных, обученных на Украине в период с 2014 по 2022 год", - уточнили в кабмине.

В Минобороны королевства ранее заявили, что в нынешнем году планируется обучить в общей сложности 20 тыс. бойцов ВСУ. Что касается военной поддержки, то в 2023 году британские власти намерены ее сохранить на том же уровне, что и годом ранее (€2,5 млрд), либо увеличить.

На прошлой неделе в Минобороны Великобритании признали, что поставили Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они могут поражать цель на расстоянии до 250 км. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что ракеты "позволят Украине оттеснить российские войска».

Источник CNN утверждает, что украинские власти пообещали не использовать их для ударов по территории России. Но Киев допустил, что может применить это оружие для «суверенной территории Украины».

В Кремле восприняли эту новость негативно, заявив, что такой шаг «потребует адекватного ответа» со стороны ВС РФ.

В МИД России подчеркнули, что это решение властей Великобритании подтвердило «беспрецедентный уровень своей вовлеченности в украинский конфликт». В ведомстве предупредили, что передача британских дальнобойных ракет приведет к «серьезной эскалации обстановки» в зоне спецоперации.

В настоящее время уже сбита одна ракета Storm Shadow, запущенная ВСУ. Об этом 15 мая сообщило Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS", - говорится в новостной сводке ведомства.

В последние дни специалисты подтверждают, что украинцы уже стали использовать эти ракеты. По их словам, 15 мая Луганск вновь попал под обстрел со стороны ВСУ. Били крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в СЦКК.

Ангелина Мильченко