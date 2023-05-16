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ТАСС

ЕС на саммите G7 в Хиросиме будет настаивать на расширении военной помощи Украине

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что это необходимо для контрнаступления Киева

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Евросоюз на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме будет настаивать на расширении и ускорении военной помощи Украине. Об этом заявили в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Я ожидаю, что лидеры поддержат два главных принципа. Первый - что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Второй - ничего про Украину без Украины. Под "столько, сколько понадобится" должны подразумеваться базовая финансовая помощь, включая после 2023 года, а также ускоренная военная помощь с фокусом на "здесь и сейчас". И "ничего про Украину без Украины" означает сильную поддержку плана президента Владимира Зеленского", - сказала фон дер Ляйен.

Мишель в свою очередь заявил, что Украине "нужно больше военной помощи, причем быстро". "Это необходимо для ее контрнаступления", - утверждал он. Глава Евросовета также подчеркнул, что ЕС на саммите "семерки" поддержит так называемый мирный план Зеленского. "На саммите G7 мы полностью поддержим мирную формулу Зеленского. Только Украина должна принимать решения об условиях мира", - добавил он.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен и Мишеля, Евросоюз ожидает от Группы семи синхронизации санкций против России с 11-м пакетом ЕС, направленным на противодействие обходу уже введенных ограничительных мер.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи. Саммит лидеров G7 пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. 

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Россия
США
Украина
Япония
Проекты
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ЯО
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