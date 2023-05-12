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Военное обозрение

НАТО проведет в Румынии масштабные учения с участием тысяч солдат из 14 стран

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Источник изображения: topwar.ru

С 29 мая по 9 июня в Румынии пройдут большие военные учения Североатлантического альянса Saber Guardian-23. Об этом сообщает пресс-центр министерства национальной обороны Румынии.

Для участия в учениях НАТО задействует военнослужащих армий 14 стран – участниц Североатлантического альянса и кандидатов в альянс. Поскольку маневры будут проходить на румынской территории, именно военные из Румынии в количестве 10 тысяч солдат и офицеров составят основную массу участников учений.

Помимо румынских военнослужащих, в учениях задействуют контингенты войск Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Молдавии, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, США, Франции и Черногории. Как видим, в числе стран-участниц учений – не только члены НАТО, но и Грузия с Молдавией, считающиеся потенциальными кандидатами на вступление в альянс.

Военные маневры пройдут на авиационной базе ВВС Румынии «Михаил Когэлничану» и на военном полигоне училища противовоздушной обороны в районе города Констанца. Отметим, что военные учения Saber Guardian-23 представляют собой часть масштабных комплексных военных учений стран Североатлантического альянса Defender Europe 23. Общее планирование учений осуществляет командование вооруженных сил США в Европе и Африке.

Помимо этих военных учений, 8 мая в Румынии начались и международные учения войск спецназа Junction Strike 2023 (JUST 23). В них участвует более 500 румынских и 100 иностранных спецназовцев.

Американское руководство рассматривает Румынию в качестве одного из важнейших сателлитов в Восточной Европе в контексте противостояния России. Конечно, основное внимание уделяется Польше, но Румыния также играет очень важную роль в планах США по сдерживанию России. Именно на румынской территории были размещены базы противоракетной обороны США первыми, даже до начала строительства таких же объектов в Польше.

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